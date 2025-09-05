중진공, 한국철도산업협회와 철도산업 中企 해외진출 지원

업무협약 통해 수출지원 시너지 기대

중소벤처기업진흥공단은 5일 한국철도산업협회와 서울 중구에 소재한 협회 사무실에서 '중소벤처기업 해외진출 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 강석진 중진공 이사장과 김희락 협회 상임부회장을 비롯한 관계자 10여 명이 참석했다. 양 기관은 철도산업을 영위하는 국내 수출 유망 중소벤처기업의 해외시장 진출을 촉진하고 현장 애로 해소를 지원하기 위해 뜻을 모았다.

주요 내용은 ▲기관 간 글로벌 시장정보 공유 및 기업에 공동제공 ▲양 기관 사업 연계를 통한 맞춤형 해외진출 지원 ▲ 온·오프라인 해외진출 프로그램 추진 협력 ▲중소벤처기업의 현지 진출 애로 발굴 및 해소 등이다.

중진공은 중소벤처기업의 글로벌 시장 진출 활성화를 위해 ▲수출 규모와 단계에 따라 해외 마케팅을 지원하는 '수출바우처' ▲온라인 기반으로 해외 판로 개척을 돕는 '온라인수출 지원' ▲사무공간을 포함한 현지 진출 서비스를 제공하는 '해외거점(GBC·KSC)' 등 성장단계별 맞춤형 사업을 운영하고 있다. 이를 통해 기업들은 수출 첫걸음부터 해외 현지 정착에 이르기까지 필요한 도움을 받을 수 있다.

협회는 철도 분야 중소기업의 해외 시장 진출과 역량 강화를 위해 해외 전시회 등 판로개척 지원, 철도 용품 국제인증 취득지원, 철도 분야 전문 인력 양성 등 다양한 사업을 추진하고 있다.

강석진 이사장은 "이번 협약은 중진공과 협회의 전문성을 바탕으로 국내 중소벤처기업의 해외시장 도약을 돕는 든든한 협력기반이 될 것"이라며, "관세 등 보호무역 기조로 수출 여건 악화가 우려되는 상황에서 기업들이 해외 진출 성과를 체감할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.





