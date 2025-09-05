안산시, 내일부터 '시티투어 대부도 순환코스' 시범운영

방아머리해변·바다향기수목원 등 대표 관광지 10곳 경유

경기도 안산시는 6일부터 대부도 뱃길 운항과 연계한 '안산시티투어 대부도 순환코스'를 시범 운영한다고 5일 밝혔다.

대부도 순환코스는 지난달 18일부터 안산 반달섬과 대부도를 잇는 '안산호'의 정식운항에 발맞춰 안산시티투어 사업과의 연계하기 위해 마련됐다.

이 상품은 옛 방아머리선착장을 출발해 ▲방아머리해변 ▲동춘서커스 ▲그랑꼬또와이너리 ▲종이미술관 ▲유리섬박물관 ▲베르아델승마클럽 ▲바다향기수목원 ▲대부광산퇴적암층 ▲탄도항 ▲대부바다향기테마파크 등 대부도의 대표 관광지 10곳을 경유한 뒤 다시 선착장으로 복귀하는 코스로 구성돼 있다.

주말과 공휴일에 하루 3회 운영되며, 투어에는 총 2시간 정도 소요된다. 다만 추석 연휴인 10월 5일~7일과 뱃길 휴무일인 10월 9일에는 운영하지 않는다.

탑승 희망자는 현장에서 운임을 결제하고 탑승자 확인용 손목 밴드를 수령하면 된다. 탑승 당일에는 목적지 하차 후에도 운행 종료 시까지 무제한으로 재승차할 수 있는 1일권 이용 혜택이 제공된다.

시는 오는 11월까지 시범운영 후 ▲이용자 현황 ▲운영 성과 ▲개선 사항 등을 종합적으로 평가해 시내권으로 확대 운영한다는 방침이다.

이민근 안산시장은 "안산시만의 특수한 뱃길 사업을 관광자원과 연계해 보다 많은 관광객이 안산의 매력을 느끼게 할 것"이라며 "대부도 뱃길이 관광도시의 핵심으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



