본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

마포구, 2026 예산편성 주민 설문조사

김민진기자

입력2025.09.05 09:05

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이달 22일까지 서울시 엠보팅 통해 참여

서울 마포구(구청장 박강수)가 2026년도 예산편성을 위해 주민 설문조사를 이달 22일까지 진행한다. 이번 조사는 주민 의견을 적극적으로 반영해 예산 편성 과정의 투명성과 효율성을 높이기 위해 마련됐다.

박강수 마포구청장이 주민참여예산위원 위촉식에서 인사말을 전하고 있다. 마포구 제공.

박강수 마포구청장이 주민참여예산위원 위촉식에서 인사말을 전하고 있다. 마포구 제공.

AD
원본보기 아이콘

설문 참여 대상은 마포구민을 비롯해 마포구 소재 사업장 근무자, 직장인, 학생 등 지역과 연관 있는 시민 모두다. 설문지는 기본사항(4문항), 재정 운영 방향(5문항), 분야별 우선 투자사업(8문항), 예산 반영 희망 사업(1문항) 등 총 18개 문항으로 구성됐다.


참여 방법은 서울시 엠보팅 홈페이지(mvoting.seoul.go.kr)에서 ‘마포구’ 검색 후 접속하거나 QR코드를 통해 가능하다. 마포구는 설문 결과를 2026년 예산 편성에 적극 반영할 방침이다.

박강수 마포구청장은 “주민 한 분, 한 분의 의견은 더 좋은 마포를 만들어가는 밑거름이 된다”며 “마포구는 형식적인 예산이 아닌, 실질적인 변화를 체감할 수 있는 예산이 편성될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다[부동산AtoZ] "서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

러시아 재계 거물 "동쪽 바다인데 왜 일본해? 동해로 불러야지"

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

'유가 40달러대' 우려 일축한 대신증권 "내년 점진적 가격 회복"

새로운 이슈 보기