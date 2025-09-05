본문 바로가기
현대약품, 추석 맞이 특별 할인 프로모션 진행

최태원기자

입력2025.09.05 07:58

주요 인기 상품 통합몰서 최대 81% 할인 판매

현대약품 이 다가오는 추석을 맞아 자사 통합몰에서 식품, 화장품 등 인기 제품을 최대 81% 할인 판매하는 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다.


현대약품

현대약품

이번 할인 프로모션은 추석을 앞두고 선물을 준비하는 고객들을 위해 마련된 행사로, 9월 한달간 진행될 예정이다. 식품으로는 수삼을 9번 찌고 9번 말린 구중구포 제조 과정을 거친 흑삼을 사용한 '흑생 선물 세트'와 엄선된 홍삼농축액과 다양한 전통 약재를 사용해 만든 '기력원 홍삼력', 식이섬유 7g과 비타민C가 함유된 리프레싱 음료 '미에로화이바 솔트레몬' 등이 판매된다.

현대약품의 탈모 케어 브랜드 '마이녹셀'도 두피 건강과 탈모 케어를 위한 선물용 제품을 선보인다. 현대약품의 특허 성분이 함유된 '마이녹셀 스칼프 인텐시브 탈모 앰플'과 모발 탈락 수를 최대 68% 감소시키고 두피 탄력을 10%까지 개선하는 데 도움을 주는 '마이녹셀 스칼프 인텐시브 샴푸'를 할인된 가격에 제공된다.


현대약품의 뷰티 브랜드 '랩클'의 경우 오래 지속되는 보습력으로 피부 속까지 수분량을 개선시키는데 도움주는 '랩클 스텝다운 모이스처라이징 크림'과 묻어남 없는 강력한 자외선 차단제 '랩클 선스틱' 등의 제품을 할인 받을 수 있다.


현대약품 관계자는 "추석을 맞아 활력 증진을 위한 건강식품과 두피 및 피부건강을 위한 뷰티 제품으로 색다른 명절 선물을 준비할 수 있도록 할인 프로모션을 기획했다"며 "이번 할인 행사를 통해 현대약품의 인기 상품들로 구성된 선물로 소중한 분들께 감사한 마음을 전달하는 계기가 되길 바란다"고 했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
