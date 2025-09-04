문정민, 이천에서 '버디 바람'을 일으켰다

메이저 KB금융 스타챔피언십 1R 선두

버디 7개와 보기 2개 엮는 '버디쇼'

"안전하게 공략하면서 기회를 노리겠다"

문정민이 이천에서 바람을 일으켰다.

4일 경기도 이천시 블랙스톤 이천 골프클럽(파72·6722야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 메이저 대회 KB금융 스타챔피언십(총상금 15억원) 1라운드에서 5언더파 67타를 몰아쳐 리더보드 상단을 접수했다. 노승희와 이가영, 이정민 공동 2위(4언더파 68타), 방신실은 5위(3언더파 69타)에 자리했다.

버디 7개와 보기 2개를 엮었다. 5번 홀(파5) 첫 버디에 이어 8~10번 홀 3연속 버디, 다시 13~14번 홀 연속 버디의 신바람을 냈다. 15~16번 홀 연속 보기로 잠시 주춤했지만 마지막 18번 홀(파5) 버디로 기분 좋게 라운드를 마쳤다. 대회가 열린 블랙스톤 골프클럽은 좁은 페어웨이와 경사가 심한 그린으로 공략하기 까다로운 난코스다. 지난해 대회 1라운드에선 버디 6개가 최다였다.

문정민은 2022년 KLPGA 투어에 데뷔해 작년 9월 대보하우스디 오픈에서 첫 우승을 거뒀다. 그는 1라운드를 마친 뒤 인터뷰에서 "오늘 핀 위치가 어려웠는데, 샷도 좋았고 퍼트도 잘 떨어졌다"며 "이제 첫날 일정이 끝난 만큼 일희일비 하지는 않고 싶다. 내일도 안전하게 공략하면서 기회가 오면 잡겠다"고 말했다.





