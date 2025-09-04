본문 바로가기
순천시, 12월까지 낙안읍성 초가집 '이엉이기' 진행

호남취재본부 이경환기자

입력2025.09.04 17:16

전통생활 계승…관광객 볼거리·체험기회 제공

낙안읍성 보존회가 '초가이엉이기' 작업을 하는 모습. 순천시 제공

낙안읍성 보존회가 '초가이엉이기' 작업을 하는 모습. 순천시 제공

전남 순천시는 낙안읍성 초가이엉이기 작업을 9월 초 시작해 오는 12월까지 진행한다고 4일 밝혔다.


이번 작업은 낙안읍성에 거주하는 전통 기술보유 주민들이 참여하며, 벼 수확 시기에 맞춰 매년 진행되고 있다. 초가이엉이기에 사용되는 지붕 재료는 낙안읍성 보존회 전통 기술보유 장인들이 직접 이엉을 엮어 생산하고 있다.

낙안읍성에는 순천시가 관리하는 83동을 포함해 총 300여동의 초가집이 있다. 주민들이 실제 거주하는 주거 환경인 만큼 추수 이후 이엉을 새로 얹는 작업은 전통가옥 보존과 경관 유지에 중요한 역할을 하고 있다.


낙안읍성을 찾은 외국인 관람객들은 초가이엉이기 작업하는 모습을 보고 '마치 크리스마스트리를 장식하는 것 같다'고 감탄하면서 한국 전통 초가집에 대한 많은 관심을 나타냈다.


낙안읍성은 초가이엉 전통 기능인들이 참여하는 향토학교를 통해 조선시대 이엉 엮기, 날개 엮기, 용마름 만들기 등을 교육하며 전통 기술 전수와 전문인력 양성에 힘쓰고 있다. 관광객에게는 다양한 볼거리와 체험 기회도 제공한다.

시는 또 해마다 관아동과 민가동 등 300여동의 초가집 지붕 교체를 통해 호남지역 고유의 초가이엉이기 전통문화를 계승하고, 전통가옥 부식을 막아 전통 경관을 지켜나가고 있다.


이경섭 낙안읍성보존회 이사장은 "전통기술 보존을 위해 '초가이엉이기 과정' 프로그램을 운영하는 등 지속해서 노력해왔다"며 "앞으로도 낙안읍성의 국가 유산적 가치를 이어가기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

