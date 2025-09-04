광주·전남 PM 교통사고 감소 불구 사망자 수 여전

박정현 민주당 의원, 국정감사 자료

전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM)의 이용 규제를 강화하는 도로교통법 개정안이 시행된 13일 서울 시내에서 전동퀵보드가 세워져 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

광주·전남에서 개인형 이동장치(PM) 교통사고 감소하고 있으나, 여전히 사망사고는 이어지고 있는 것으로 나타났다.

4일 더불어민주당 박정현 의원(대전 대덕구)이 경찰청으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 광주·전남의 PM 교통사고 건수는 2022년 170건에서 2023년 144건, 2024년 129건으로 2년 새 24% 줄었다.

지역별로 보면 광주는 2022년 92건에서 2023년 111건으로 잠시 늘었다가 2024년 76건으로 크게 줄며 2년 사이 17% 감소했다. 반면, 전남은 2022년 78건에서 2023년 33건으로 급감했으나 지난해(2024년) 53건으로 다시 증가했다.

PM은 전동킥보드, 전동평행이륜차 등 소형 전동 이동 수단을 통칭한다. 구조상 차체가 작고 보호 장치가 없어 충돌 시 부상의 위험이 크다.이같은 이유로 교통사고는 전반적으로 감소 추세지만 사망사고는 끊이지 않고 있다.

광주에서는 지난해 7월 한 달 동안 전동킥보드 교통사고로만 3명이 목숨을 잃었다. 전남에서도 매년 1명씩 사망자가 발생한 것으로 집계됐다.

박 의원은 "자유업에 속하는 전동킥보드 업체는 지자체에 별도의 신고나 등록이 필요 없어 안전관리 사각지대에 놓여 있는 상황이다"며 "전동킥보드 업체의 면허검증시스템을 의무화하고, 지자체와 협력해 규제를 마련해야 한다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



