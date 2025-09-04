"사회적 대화 참여"…양대노총, 李 대통령과 첫 오찬

양대노총 위원장이 이재명 대통령과 만나 사회적 대화에 참여한다고 밝혔다. 양대노총 위원장은 노동시장 이중구조 해소, 정년연장, 주 4.5일제 시행 등을 제안했다.

4일 김동명 한국노총 위원장과 양경수 민주노총 위원장은 서울 용산 대통령실 청사에서 이 대통령과 오찬 간담회를 가졌다. 이 대통령 취임 후 양대노총과의 첫 회동이다.

앙경수 민주노총 위원장은 모두 발언에서 "국민 주권 정부를 표방한 만큼 노동 주권도 보장해야 한다"며 "5인 미만 사업장의 노동자들도 법의 보호를 받고, 특고 플랫폼 노동자도 예외 없이 노조할 권리가 보장되어야 한다"고 말했다. 이어 "원청 교섭과 초기 업교섭으로 노동시장 이중구조와 양극화를 해소하고, 노동 3권이 누구에게나 부여되어야 한다"고 덧붙였다.

양 위원장은 "기후위기와 불평등, 노동문제를 해결하기 위한 노정교섭을 제안한다"며 "정부와 노동계 간 대화를 통해 신뢰를 구축하고 새로운 노정관계 형성을 기대한다"고 말했다.

김동명 한국노총 위원장도 "경제 주체들의 과감한 결단에 기반한 대타협이 절실한 시기"라며 "대통령님이 각 경제주체를 모아 숙의 과정을 진행하고 그 틀 안에서 사회적 대타협을 선언하자는 제안을 드린다"고 했다.

김 위원장은 "초고령사회로 진입한 한국 사회의 미래를 위해 65세 정년연장은 늦출 수 없는 현실적 과제"라고도 말했다. 이어 "내년을 실질적 근로시간 단축의 역사적 첫해로 만들어보자"며 "지불능력이 부족한 기업들에게 지원금을 통해 노동시간 단축을 유도하는 것과 함께, 병원이나 은행과 같이 노사 간 자율협약을 통해 즉시 주 4.5일제 시행이 가능한 곳에 대해서는 정부가 나서서 최대한 권장하고 독려해 주어야 한다"고 덧붙였다.





