이민근 안산시장의 잇따른 기업 방문 행보 눈길

스테인리스 가공 ㈜티플랙스 방문해 애로사항 청취

"기업 목소리 듣고 실질적 도움되는 지원방안 마련"



이민근 경기도 안산시장이 기업 방문 행보를 확대하고 있다.

안산시는 이 시장이 3일 단원구 목내동 소재 ㈜티플랙스를 방문해 이 회사 경영진으로부터 기업 활동 사항을 듣고 임직원을 격려했다고 4일 밝혔다.

이민근 안산시장(오른쪽 가운데)이 관내 중견기업인 티플랙스를 방문해 회사 관계자들과 간담회를 갖고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

티플랙스는 1991년 설립된 스테인리스 가공 업체로, 봉강·판재 등을 전문적으로 생산하고 있다. 이번 현장 방문은 기업과의 소통을 강화하고 현장의 목소리를 시정에 반영하기 위해 마련됐다. 방문에는 시 산업지원본부 관계자들과 방인혁 스마트허브경영자협회 부회장 등도 참석했다.

이 시장은 회사 측과 간담회를 가진 뒤 생산 현장을 둘러보며 제품 가공 공정도 살폈다. 회사 측은 간담회에서 원활한 물류 수송을 위한 공장 앞 중앙선 절선 문제와 우수 인력 확보를 위한 시의 채용 지원 인프라 구축을 건의하기도 했다.

이 시장은 "건의 사항들은 관련 부서와 함께 신속하게 검토해 기업 운영에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

앞서 이 시장은 지난달 말에는 글로벌 반도체 기업인 인테그리스의 '코리아 테크놀로지 센터(KTC)'를 방문하는 등 기업 투자 환경 개선을 위한 현장 행보를 이어가고 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



