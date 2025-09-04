SKAI월드와이드 "온톨로지 기반 AI 솔루션 '온토비아'로 AX 시대 앞당길 것"

디지털 전환(DX)을 넘어, 인공지능(AI)이 기업의 핵심 동력으로 자리 잡는 'AI 전환(AX) 시대'가 본격화되고 있다. DX가 업무를 디지털화해 속도와 효율성을 높이는 과정이라면 AX는 AI가 스스로 판단하고 운영에까지 참여하는 구조로의 전환을 뜻한다. 이제 AI는 단순한 기술 도입을 넘어 기업의 전략, 운영, 조직문화 전반을 변화시키는 절대적 요소로 부상했다.

SKAI월드와이드는 온톨로지 기반 AI 솔루션 '온토비아'로 AX 시대 앞당길 것이라고 4일 밝혔다.

AX는 AI를 활용해 기업의 근본적인 변화를 이끈다. 반복적이고 규칙적인 업무를 자동화해 효율성을 극대화하고 방대한 데이터를 분석해 미래를 예측함으로써 생산성과 운영 효율을 높인다.

이를 통해 기업은 과거 상상하기 어려웠던 새로운 제품과 서비스를 개발하고 시장에 없던 비즈니스 모델을 창출할 수 있다. 단순 업무를 AI에 맡김으로써 직원들은 창의적이고 고부가가치를 창출할 수 있는 업무에 집중할 수 있다. 이는 곧 기업 전반의 생산성과 조직문화 혁신으로 이어진다.

회사 관계자는 "AI 리터러시(모델 이해와 활용 능력)를 강화해 전 임직원이 AI를 이해하고 활용할 수 있도록 하고 변화에 유연하게 대응할 수 있는 조직문화를 조성하는 것도 중요하다"며 "확장 가능하고 유연한 클라우드 기반 AI 인프라를 구축하고, AI 윤리·책임성에 대한 가이드라인을 마련해 법규·규제 변화에도 탄력적으로 대응해야 한다"고 설명했다.

AI 전환의 성패는 데이터를 얼마나 신뢰성 있게 활용할 수 있는가에 달려 있다. LMM·LLM 등 대규모 모델이 빠르게 확산되면서, AI의 '환각(Hallucination)' 현상과 잘못된 정보 생성 문제가 더 이상 간과할 수 없는 과제가 된 것이다. 기업들은 단순한 데이터 수집을 넘어 다차원적이고 체계적인 품질 검증 체계를 구축하고 있다.

이러한 가운데 인공지능(AI) 테크 솔루션 기업 스카이월드와이드( SKAI SKAI 357880 | 코스닥 증권정보 현재가 2,060 전일대비 10 등락률 +0.49% 거래량 46,496 전일가 2,050 2025.09.04 10:11 기준 관련기사 SKAI월드와이드 "국내 기술 기반 온톨로지 솔루션 사업 순항"SKAI인텔리전스, '비바테크 2025'서 AIGC 자동화 솔루션 공개SKAI인텔리전스, 비바테크에서 신규 AI 솔루션 글로벌 데뷔 전 종목 시세 보기 close )가 순수 국내 기술로 독자 개발한 온톨로지 기반 AI 데이터 솔루션 '온토비아(Ontovia)'가 AX 시대를 앞당길 수 있는 중요한 도구로 주목받고 있다.

온토비아는 그래프 데이터베이스, 지식그래프, 그리고 그래프RAG (Retrieval Augmented Generation) 기술을 결합한 국내 유일의 온톨로지 솔루션이다. 기관과 기업이 보유한 방대한 데이터를 AI가 활용 가능한 구조로 체계화·최적화하는 것이 핵심 기능이다.

기존의 단순 검색이나 분석을 넘어, 정확성과 신뢰성을 갖춘 AI 활용을 가능케 한다. 또한, 다양한 산업 현장에서 축적된 데이터를 AI 친화적으로 전환함으로써, 기관과 기업이 AI 전환(AX, AI Transformation)을 가속화할 수 있도록 지원하고 있다.

실제로 스카이월드와이드는 정부와 주요 민간기관을 대상으로 온토비아의 데모 프로그램을 적극 운영 중이다. 각 기관 및 기업의 요구에 맞춘 커스터마이징 작업을 활발하게 진행하면서 사업이 순항 중이다.

정부기관 프로젝트 수주에 성공해 실제 계약 및 구축 단계를 진행 중이며, 이를 계기로 본격적인 상용화 확대에 속도를 내고 있다. 회사는 온토비아를 통해 공공·금융·국방 등 보안이 중요한 분야에서 해외 솔루션 의존도를 낮추고, 국내 기술 기반의 데이터 주권 강화에 기여한다는 목표를 갖고 있다.

신재혁 스카이월드와이드 대표는 "온토비아는 국내 기술만으로 개발된 최초의 K-AI 데이터 온톨로지 솔루션으로 단순한 데이터 관리 툴이 아니라, 각 기관이 보유한 자산을 AI 시대에 맞는 지식으로 재구성하는 솔루션"이라며 "공공과 민간 고객의 수요에 대응할 수 있는 확장성과 보안성을 동시에 확보해 나갈 것"이라고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



