GH, 양주 은남산단 산업시설용지 11필지 공급

경기주택도시공사(GH)가 양주 '은남일반산업단지' 내 산업시설용지 11필지를 신규 공급한다.

이번에 공급하는 산업용지는 제조시설용지로 입주 가능 업종은 ▲식료품 제조업 ▲섬유제품 제조업(의복 제외) ▲고무 및 플라스틱 제조업 ▲금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) ▲기타기계 및 장비제조업 등이다.

공급 단가는 추정 조성원가로 3.3㎡당 199만7000원이다.

필지당 면적은 3598 ~7723㎡이며 공급금액은 21억7359만원~46억6556만원이다.

대금 납부조건은 3년 이내 6개월 간격 균등 분할 납부이고, 토지 사용 시기는 사업준공 예정일인 2027년 12월이다.

입주기업은 양주시로부터 용지매입비의 10%를 지원받을 수 있다.

분양 신청 접수는 9월 16~18일이며 양주시 입주 심사 통과자를 대상으로 추첨을 통해 9월30일 분양대상자를 선정한다. 선정된 분양대상자는 10월 양주시와 입주 계약을, GH와는 분양계약을 순차적으로 체결한다.

은남일반산업단지는 양주시 은현면과 남면 일원에 99만2361㎡ 규모로 조성된다. 수도권 제2순환고속도로 서양주 IC, 서울-양주 고속도로(예정)와 인접해 인천공항 및 수도권과의 접근성이 좋아 물류 및 교통 기반시설이 잘 갖춰져 있다.





