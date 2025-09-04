본문 바로가기
고양시, 고액체납자 압류품 온라인 공매서 96% 낙찰

이종구기자

입력2025.09.04 07:27

시계아이콘00분 28초 소요
총 83점 중 80점 낙찰
5 600만원 확보
유찰 물품 11월 재공매

경기 고양특례시(시장 이동환)는 경기도 주관으로 진행된 '온라인 동산 합동 공매'에서 96%에 달하는 높은 낙찰률과 함께 약 5600만원의 낙찰대금을 확보하는 성과를 거뒀다고 4일 밝혔다.

경기도 주관으로 진행된 '온라인 동산 합동 공매'. 고양특례시 제공

경기도 주관으로 진행된 '온라인 동산 합동 공매'. 고양특례시 제공

이번 공매는 고액·상습 체납자의 거주지 수색을 통해 확보한 귀금속·명품 가방·시계·전자제품 등 고가 동산을 공개 매각해 체납세금을 환수하기 위한 조치로, 시민들의 높은 관심 속에 진행됐다.


총 83점을 출품해 80점이 낙찰됐으며, 확보된 낙찰대금은 대부분 지방세 체납액 충당에 사용될 예정이다.

경기도 전체적으로는 총 522점 중 420점이 낙찰돼 평균 낙찰률은 80.5%를 기록했으며, 낙찰대금은 총 3억200만원에 달한다.


한편, 이번 공매에서 유찰되었거나 낙찰자가 대금을 납부하지 않은 물품, 그리고 추가 압류된 물품은 오는 11월 중 온라인 공매를 통해 다시 매각될 예정이다.


시 관계자는 "온라인 공매는 체납자의 은닉 재산을 끝까지 추적해 세금을 환수하는 강력한 징수 수단"이라며 "앞으로도 공정한 조세 질서 확립을 위해 강도 높은 체납세 징수 활동을 이어 가겠다"고 말했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

