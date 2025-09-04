본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도, 지역사회보장조사 실시…주민 욕구 파악

이영규기자

입력2025.09.04 07:24

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 9~10월 두 달간 분야별 지역주민의 욕구를 파악하는 지역사회보장조사를 실시한다.


이번 사회보장조사는 '사회보장급여법'(제35조)에 따른 법정 조사로 조사 결과는 경기도의 '제6기(2027년~2030년) 지역사회보장계획'의 기초 자료로 활용된다.

경기도와 31개 시군이 컨소시엄 형태로 통합조사를 실시하며, 경기복지재단의 주관으로 31개 시군에 거주하는 19세 이상의 성인 주민 5만 2000가구를 대상으로 한다. 현장 실태 조사는 한국갤럽이 수행한다.


경기도의 지역사회보장조사 안내 포스터

경기도의 지역사회보장조사 안내 포스터

AD
원본보기 아이콘

가구 방문 면접조사 방식으로 태블릿PC를 활용한 전자 조사를 한다. 장애인, 고령층, 다문화 가구 등이 쉽게 참여할 수 있도록 수어 동영상, 음성파일, 보기카드, 외국어 기능 등을 제공한다. 문항은 사회보장 분야에 대한 공통 문항과 고독사 위험 가구와 통합돌봄 관련 문항, 시군별 추가 문항(시군 특성 반영) 등으로 구성했다.


경기도는 주민 욕구 조사를 10월 중 마무리한 뒤 주요 항목별 응답 결과에 대한 지역별·가구 특성별(일반 가구, 집중 조사 대상 가구 등) 통계자료를 심층 분석해 12월 최종 결과보고서를 낸다.

경기도는 해당 조사 결과를 바탕으로 제6기(2027년~2030년) 지역사회보장계획을 수립할 계획이다.


김훈 경기도 복지국장은 "지역사회보장계획은 주민의 욕구를 파악하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "사회보장조사 결과가 향후 4년간의 경기도 복지정책 방향을 결정하는 기초자료로 활용되는 만큼 조사원 방문 시 도민 여러분들의 적극적인 참여와 협조를 바란다"고 당부했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

서울 관악구 흉기난동 피의자 수술 마쳐…경찰, 구속영장 신청 예정

새로운 이슈 보기