본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

양주시서 전기 킥보드, 승용차와 충돌 화재…운전자 경상

이종구기자

입력2025.09.03 17:47

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3일 오후 3시 46분쯤 경기도 양주시 고읍동의 한 도로 사거리에서 전기 킥보드와 승용차가 충돌하는 사고가 발생했다.

3일 오후 3시 46분쯤 경기도 양주시 고읍동의 한 도로 사거리에서 전기 킥보드와 승용차가 충돌하는 사고가 발생 소방대원들이 화재를 진압하고 있다. 경기북부소방재난본부 제공

3일 오후 3시 46분쯤 경기도 양주시 고읍동의 한 도로 사거리에서 전기 킥보드와 승용차가 충돌하는 사고가 발생 소방대원들이 화재를 진압하고 있다. 경기북부소방재난본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이 사고로 인해 킥보드에서 불이 났으나, 초기 대응 덕분에 큰 피해로 이어지지는 않았다.


사고 직후 전기 킥보드 배터리에서 발생한 불길은 현장에 출동한 경찰에 의해 신속하게 초기 진압됐다.

소방 당국은 전기 킥보드의 배터리를 분리하여 물이 담긴 수조에 넣는 등 화재 재발을 막기 위한 조치를 취했다.


이 사고로 20대 전기 킥보드 운전자가 가벼운 부상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.


소방 당국과 경찰은 현재 정확한 사고 경위는 조사 중이다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

금융위, 대체거래소 거래량 규제 최대 1년 유예...15%룰은 유지

새로운 이슈 보기