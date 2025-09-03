양주시서 전기 킥보드, 승용차와 충돌 화재…운전자 경상

3일 오후 3시 46분쯤 경기도 양주시 고읍동의 한 도로 사거리에서 전기 킥보드와 승용차가 충돌하는 사고가 발생했다.

3일 오후 3시 46분쯤 경기도 양주시 고읍동의 한 도로 사거리에서 전기 킥보드와 승용차가 충돌하는 사고가 발생 소방대원들이 화재를 진압하고 있다. 경기북부소방재난본부 제공 AD 원본보기 아이콘

이 사고로 인해 킥보드에서 불이 났으나, 초기 대응 덕분에 큰 피해로 이어지지는 않았다.

사고 직후 전기 킥보드 배터리에서 발생한 불길은 현장에 출동한 경찰에 의해 신속하게 초기 진압됐다.

소방 당국은 전기 킥보드의 배터리를 분리하여 물이 담긴 수조에 넣는 등 화재 재발을 막기 위한 조치를 취했다.

이 사고로 20대 전기 킥보드 운전자가 가벼운 부상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.

소방 당국과 경찰은 현재 정확한 사고 경위는 조사 중이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>