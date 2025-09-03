본문 바로가기
부산교통공사·부산과기대, 지하도상가에 평생학습공간 조성

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.03 17:33

부산교통공사(사장 이병진)가 부산과학기술대학교와 손잡고 부산도시철도 3호선 덕천역∼숙등역 구간 지하도상가에 지역민 누구나 이용할 수 있는 평생학습공간을 조성한다.


두 기관은 3일 업무협약을 체결하고 지하도상가 활성화와 지역대학 중심의 지역발전을 위해 협력키로 했다.

부산교통공사가 부산과기대와 손잡고 지하도상가에 평생학습공간을 조성하는 업무협약을 체결하고 있다. 부산교통공사 제공

부산교통공사가 부산과기대와 손잡고 지하도상가에 평생학습공간을 조성하는 업무협약을 체결하고 있다. 부산교통공사 제공

이번 협약으로 공사는 숙등역 인근 상가 공간을 제공하고 부산과기대는 이를 학생·성인 학습자 대상 취·창업 중심 캠퍼스로 꾸며 상시 개방한다.

부산과기대는 부산형 라이즈(RISE·지역혁신중심 대학지원체계) 사업의 하나로 '찾아가는 캠퍼스'를 확장 중이다. 지하도상가 내 오픈캠퍼스 조성을 통해 학습 접근성을 높이고 지역사회 발전 기반을 마련한다는 구상이다.


이병진 부산교통공사 사장은 "지하도상가 공실 해소와 상권 활성화는 물론 도시철도 이용 확대에도 긍정적 효과가 있을 것"이라며 "지역 공기업과 대학이 함께하는 상생 모델로 발전시키겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
