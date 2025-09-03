본문 바로가기
양산시, 낙동강 녹조 확산 총력 대응

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.03 15:23

배출시설 특별점검·비점오염원 관리… 조류 확산 방지

경남 양산시는 최근 낙동강에서 발생하고 있는 녹조 확산에 대응하기 위해 다양한 대책을 마련하고 총력 대응에 나서고 있다.


시는 △야적퇴비·수질오염물질 배출원 집중 관리 △하·폐수처리장 처리와 방류수질 관리 강화 △고도정수처리 강화 △조류 감시 확대 등을 통해 시민들이 안심할 수 있는 물 환경 조성에 주력하고 있다.

특히 녹조 발생 원인 차단을 위해 수질오염물질 배출원인 폐수·가축분뇨 배출시설을 대상으로 지도점검 강화하고 있으며 지난 8월 26일부터는 특별점검계획을 수립해 한층 강화된 단속 체계를 가동 중이다.


특히 처리 폐수를 하천으로 직접 방류하는 업소에 대한 집중점검 추진하고 있으며, 이와 함께 위법 행위가 적발될 경우 즉각 행정처분을 내리는 등 강력한 단속활동을 전개 중이다.


또 주요 하천에 대한 순찰 활동을 강화해 오염원 불법 방류, 퇴비 적치 등 녹조 유발 오염원의 하천 유입 가능성을 사전에 차단하고 있다.

유관기관도 녹조 확산 방지를 위해 다각적인 대책을 추진 중이다. 낙동강홍수통제소에서는 댐·하굿둑 방류와 보 수위 조정을 통해 녹조 저감을 실시하고 있으며, 환경부(한국수자원공사 운영)에서는 녹조제거선을 활용해 물리적으로 녹조를 제거하는 등 실질적인 녹조 저감 활동에 나서고 있다.


아울러 2023∼2024년 환경부 조사 결과 공기 중에서 조류 독소는 불검출로 확인됐으며, 인체 비강 내 조류 독소 검출의 가능성을 확인하기 위해 "공기 중·비강 내 조류독소 조사 연구"를 추진 중이다. 이를 통해 위험 요인을 사전에 파악하고 그 결과에 따라 적극 대응할 방침이다.


양산시 관계자는 "녹조 발생이 확산됨에 따라 시 차원에서 할 수 있는 모든 조치를 총동원하고 있다"며 "시민들의 불안이 최소화되도록 수질 감시와 안전 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

낙동강 녹조 대응(야적퇴비처리 후 모습). 양산시 제공

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
