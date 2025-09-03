본문 바로가기
담양군, 고령·취약계층 돌봄 '찾아가는 왕진버스' 운영

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.03 14:49

안과·치과 검진 등 의료서비스 제공

담양군 청사 전경.

담양군 청사 전경.

전남 담양군이 의료시설이 부족한 지역 주민을 위해 창평·무정·월산에서 '농촌 왕진버스'를 운영한다고 3일 밝혔다.


농촌 왕진버스는 담양군과 농협이 협력해 의료서비스가 취약한 농촌지역을 직접 찾아가 진료를 지원하는 사업으로, 양·한방 진료를 비롯해 안과·치과 검진 등 다양한 서비스를 제공한다.

왕진은 오는 4일 창평면, 8일 무정면, 11일 월산면에서 각각 진행되며, 지역 주민 중 60세 이상 고령자와 취약계층을 대상으로 한다. 진료 인원은 읍·면별로 300명 내외이며, 총 900여명이 혜택을 받을 전망이다.


의료지원 서비스(양방진료)는 원광대학교장흥통합의료병원(창평·월산)과 보건의료통합봉사회(무정)가 맡고, 구강 검사 및 교육은 대한의료봉사회가 진행한다. 이(E)안경대인점(창평·월산)과 맑은안경(무정)은 검안 서비스와 돋보기를 지원한다.


진료는 해당일 오전 9시~오후 4시 운영되며, 낮 12시부터 1시간은 점심시간이다. 군과 지역농협은 주민들이 특정 시간대에 몰리지 않도록 조정해 안전하게 운영할 방침이다.

군 관계자는 "이번 왕진버스 운영으로 그동안 의료시설 부족으로 어려움을 겪던 주민들에게 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 의료공백 없는 지역사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr


