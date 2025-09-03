고흥군, 온라인 '고흥몰' 가을 첫 장바구니 행사

10일까지 유자차·유자빵 등 10% 할인

전남 고흥군(군수 공영민)은 본격적인 가을을 맞아 소비자의 장바구니 부담을 덜고, 지역 농가의 판로 확대를 지원하기 위해 '가을 첫 장바구니' 행사를 오는 10일까지 군 직영 온라인 쇼핑몰 '고흥몰'에서 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 추석 명절을 앞두고 시작되는 9월 첫 기획전으로, 합리적인 가격에 다양한 농특산물을 준비할 수 있도록 기획됐다.

'가을 첫 장바구니' 행사 기간에는 고흥유자차, 고흥유자빵 등 차·빵류를 대상으로 10% 할인쿠폰을 지급하며, 해당 쿠폰은 기간 내 자유롭게 사용할 수 있다.

특히, 이번 행사는 단순히 저렴하게 판매하는 것을 넘어, 지역 농가에는 안정적인 판매 기회를 제공하고 소비자에게는 합리적인 가격 혜택을 전하는 데 의미가 있다. 소비자는 평소 즐겨 찾는 인기 품목을 할인된 가격으로 만나볼 수 있어 실속 있는 장보기가 가능하다.

군 관계자는 "가을의 첫 장바구니 행사는 단순히 저렴하게 구매하는 것을 넘어, 소비자는 좋은 품질의 농특산물을 만나고 농가는 안정적인 소득을 확보하는 상생의 장이 될 것이다"며 "다가오는 추석을 앞두고 많은 군민과 소비자들이 이번 혜택을 누리시길 바란다"고 말했다.





