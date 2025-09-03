광주시, 가족과 함께하는 '이색 임용식'

신규 공무원 30명…부모에 '감사 편지' 낭독

광주시는 지난 2일 시청 비즈니스룸에서 신규 공무원 30명과 가족들이 참석한 가운데 신규 공무원 임용식을 개최했다고 3일 밝혔다.

이날 행사는 시민을 위해 봉사할 신규 공무원들의 첫 출발을 축하하고, 이들의 성장을 묵묵히 지지해준 가족들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

특히 임용식에는 신규 공무원 가족들이 함께 초대돼 의미를 더했다. 임용장을 받은 순간을 지켜본 가족들은 자녀와 배우자가 공직자로서 첫발을 내딛는 장면을 함께하며 기쁨을 나눴다.

한 가족은 "그동안의 노력을 보상받는 것 같아 가슴이 벅차다"며 "앞으로 시민을 위해 봉사하는 훌륭한 공무원이 되길 바란다"고 소감을 전했다.

행사에서는 신규 공무원이 부모님께 직접 쓴 감사 편지를 낭독하는 시간이 이어졌다. 진심 어린 편지 내용에 참석자 모두가 눈시울을 붉히며, 가족의 헌신과 사랑이 오늘의 영광을 가능하게 했음을 되새겼다.

강기정 시장은 "시민에게 봉사하는 공직자로서 자긍심을 갖고, 늘 배우고 발전하는 자세로 업무에 임해주길 바란다"며 "신규 공무원들이 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

이날 임용된 신규 공무원 30명은 앞으로 광주시의 다양한 부서에 배치돼 시민들을 위한 봉사 활동을 시작하게 된다.





