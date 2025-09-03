美관세 피해기업에 200조원 이상 금융지원 나선다

정부와 금융권 미국 관세 피해기업에 260조원 이상 금융지원

정책금융 172조원+5대금융 95조원

1조원 기업구조혁신펀드 추가 조성

권대영 금융위원회 부위원장(오른쪽)이 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 개최한 미국 관세대응 정책금융-금융지주 간담회에서 금융업계의 대응방안을 논의했다. 금융위 사진제공 AD 원본보기 아이콘

정부와 금융권이 미국 관세 피해 기업에 200조원 이상의 대대적인 금융지원을 실시한다. 기업구조혁신펀드도 추가 조성해 석유화학 등 위기 산업의 구조개선에 집중 지원한다.

금융위원회는 3일 서울 광화문 정부서울청사에서 5대 금융지주와 정책금융기관 등을 소집해 미국 상호관세 부과 대응을 위한 금융지원 방안을 논의했다고 밝혔다.

산업은행과 기업은행 등 정책금융기관은 관세 위기에 대응해 내년까지 총 172조1000억원을 지원하기로 했다. 올해 들어 이미 63조원이 공급됐다. 지원 분야는 경영애로 해소(36조원), 수출다변화(33조원), 산업 경쟁력 강화(92조원), 사업재편 기업 지원(11조원) 등 4대 분야다.

주요 지원 상품으로는 관세피해 중소·중견기업에 긴급 경영자금을 지원하는 한국산업은행과 한국수출입은행의 '위기대응지원 특별프로그램'이 있다. 한국산업은행은 지원 대상을 관세 피해기업에서 수출 다변화 기업까지 확대하고, 지원 한도도 10배 증액(중견 50억→500억, 중소 30억→300억)할 계획이라고 설명했다. 한국수출입은행도 지원 대상을 신용등급 열위 기업에서 전체 중소기업으로 확대·개편하고 최대 2.0%포인트의 우대금리를 제공한다.

권대영 금융위 부위원장은 "금융권은 올해 초부터 미국 정부의 관세 부과의 대응하여 선제적 지원을 실시하고 있다"면서도 "여전히 기업들의 관세 부담은 지속되고 있는 만큼 관세 피해 최소화 및 미래 경쟁력 확보를 위한 금융 지원방안을 보다 구체화하고 강화해 나갈 시점"이라고 강조했다.

권 부위원장은 특히 "자동차(부품), 철강, 석유화학 등 관세 피해가 큰 전통 수출산업에 대해서 위기 대응을 위한 수출 다변화 및 경쟁력 강화, 고부가가치 구조로의 재편 등을 위한 자금지원을 강화해 나가야 한다"고 말했다.

5대 금융지주는 내년까지 총 95조원을 지원한다. 연초부터 지난달 말까지 공급된 규모는 약 45조원이다. 지원 프로그램은 금리 부담 경감, 수출·공급망 지원, 혁신성장 지원, 대기업 상생 대출 등까지 다양하게 구성됐다.

박영준 KB금융지주 전무는 "미국발 관세 충격은 기업의 생존까지 위협할 수 있는 사안으로 엄중히 인식하고 있다"며 "단순한 단기 유동성 지원 등을 넘어 피해기업과 유관 산업의 구조적 경쟁력 강화를 위해 연구개발(R&D) 투자, 판로 다변화, 사업구조 재편 등을 적극 지원할 계획"이라고 설명했다.

1조원 기업구조혁신펀드 추가 조성해 산업 구조조정 지원

정부는 또한 이날 1조원 규모의 기업구조혁신펀드를 추가로 조성해 석유화학과 2차전지, 철강, 반도체 등 주력산업 한계기업의 구조혁신을 집중 지원하기로 했다.

금융위는 미국의 관세부과 등 통상환경 변화로 경영악화가 우려되는 국내 수출기반 주력산업의 사업재편, 재무구조개선 등 구조조정 수요에 적기 대응하기 위해 총 1조원 규모의 기업구조혁신펀드 6호의 선제적 조성을 추진한다 밝혔다.

기업구조혁신펀드는 자본시장 중심의 구조조정 활성화를 위해 정책자금을 마중물로 민간자금을 유치하고, 이 재원으로 구조조정 기업에 투자하는 정책펀드다. 2018년부터 작년까지 총 5차례에 걸쳐 총 7조5000억원 규모로 조성됐다. 6호 펀드는 업계 상황을 고려해 당초 예정됐던 5000억원보다 2배 상향한 1조원으로 결정됐다.

한국자산관리공사(캠코)가 조성하는 기업구조혁신펀드 6호는 총 조성 금액의 60% 이상이 주력산업에 투자되도록 주력산업 투자전용 블라인드 펀드(최소 2500억원)를 신설하고, 프로젝트 펀드 투자 재원(최소 3750억원)을 주력산업에 전액 배분해 운용한다.

캠코는 이날부터 자펀드 모집계획을 공고한다. 자펀드(블라인드) 운용사의 경우, 오는 24일까지 제안서를 접수받아 10월 말에는 운용사 선정을 마무리할 예정이다.

권 부위원장은 "관세 지원은 숫자도 중요하지만 절박하고 절실한 피해기업에 실질적인 도움이 되는 것이 더욱 중요하다"며 "금융권이 스스로 책임 의식을 가지고 챙겨주길 바란다"고 당부했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



