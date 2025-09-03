광양경자청, '찾아가는 해외 기술 규제 교육' 개최

무역기술장벽 대응·글로벌 규제 최신동향 공유

광양만권경제자유구역청(청장 구충곤, 이하 광양경자청)은 지난 2일 전남도립미술관 대강당에서 '찾아가는 해외 기술규제 교육'을 개최했다고 3일 밝혔다.

산업통상자원부 국가기술표준원과 공동으로 주최한 이번 교육은 광양만권 입주기업들이 해외 진출 과정에서 맞닥뜨리는 무역기술장벽 (TBT · Technical Barriers to Trade)에 대한 이해를 높이고, 최근 강화되는 글로벌 규제 동향에 능동적으로 대응할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

교육 과정은 무역기술장벽 개요와 대응체계, 해외 인증 종합 지원 활동, 탄소배출 관련 국제 규제, 화학물질 관련 글로벌 규제, 질의응답 등으로 구성됐다.

특히 '탄소중립'과 '환경안전' 이슈가 기업 경쟁력과 직결되는 만큼 현장 실무자들에게 실질적인 대응 전략을 제공하는 데 중점을 뒀다. 기업 관계자들은 강화되는 환경 규제 속에서 경영 불확실성을 줄일 수 있는 실질적 정보가 제공됐다며 긍정적인 반응을 보였다.

구충곤 광양경자청장은 "수출 현장에서 겪는 규제 장벽은 기업 혼자 풀기 어려운 문제인 만큼, 정부가 함께 나서서 대응 기반을 마련하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 광양만권 기업들이 글로벌 시장에서 지속적으로 성장할 수 있도록 맞춤형 교육과 지원을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





