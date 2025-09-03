본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

구례군, 19~21일 '2025 탄소중립 흙 살리기 박람회'

호남취재본부 허선식기자

입력2025.09.03 09:10

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기후 위기 대응…지리산역사문화관 일원

전남 구례군은 오는 19~21일 3일 동안 지리산역사문화관 일원에서 '2025 구례 탄소중립 흙 살리기 박람회'를 개최한다고 3일 밝혔다.


이번 박람회는 '흙이 살아야 지구가 산다'라는 주제에 맞춰 주제관, 기업관, 친환경 플리마켓·홍보관, 약선셰프의 텃밭, 글로벌 시민 토크쇼 등으로 구성되며, 다양한 전시와 체험을 통해 흙의 가치와 탄소중립 중요성을 자연 속에서 직접 보고 즐길 수 있다.

2025 구례 탄소중립 흙 살리기 박람회 포스터.

2025 구례 탄소중립 흙 살리기 박람회 포스터.

AD
원본보기 아이콘

특히 올해 새롭게 선보이는 약선셰프 텃밭에서는 국내 1호 푸드테라피스트 김연수 셰프가 직접 지역 농산물을 활용한 요리를 시연, 건강한 흙에서 자란 농산물의 가치를 체험하고 맛 볼 수 있는 기회를 제공한다.

또 박람회 홍보대사인 국제 환경 전문가 벨기에 대표 줄리안 퀸타르, 브라질 대표 카를로스 고리토, 이탈리아 대표 크리스티나 등이 참여해 관람객들에게 각국의 흙의 가치와 탄소중립 실천 방안을 공유할 예정이다.


김순호 군수는 "이번 박람회는 단순한 전시나 체험행사가 아니라, 흙 살리기 중요성을 직접 보고 느낄 수 있는 소중한 기회의 장이 될 것이다"며 "많은 분들이 박람회를 찾아 건강한 흙과 기후위기 대응에 대해 함께 체감하고 공감하길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진

영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용

세부서 스노클링 중 살금살금 다가온 거대 상어 '아찔'

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

'시가'라며 해삼 한 접시 7만원 받은 부산 횟집…지자체 단속에 결국

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면

美, 이란산 석유 밀수 업체 제재…"최대 압박 가할 것"

새로운 이슈 보기