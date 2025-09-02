본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

KB국민카드, '보람상조 KB카드' 출시

문채석기자

입력2025.09.02 17:45

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상조 납입금 자동납부 시 최대 1.1만원 할인

KB국민카드는 보람상조 월 납입금과 온라인 쇼핑에서 폭넓은 혜택을 제공하는 '보람상조 KB카드'를 출시했다고 2일 밝혔다.


보람상조 KB카드 플레이트 이미지. KB국민카드

보람상조 KB카드 플레이트 이미지. KB국민카드

AD
원본보기 아이콘

이번 제휴카드는 보람상조 월 납입금을 자동 납부할 경우 전월 이용실적에 따라 40만원 이상 5000원, 80만원 이상 8000원, 120만원 이상 1만1000원의 청구 할인을 받을 수 있다.

여기에 전월 이용실적 40만원 이상 시 G마켓·옥션·11번가 등 주요 오픈마켓에서 KB페이 애플리케이션으로 결제하면 10% 할인 혜택도 추가 제공한다.


카드 출시 기념 할인 혜택도 제공한다. 지난 3월 이후 KB국민카드 이용 이력이 없는 고객이 이달 30일까지 이 카드로 보람상조 납입금 자동 납부 시 전월 이용실적에 따라 기본 할인에 더해 1만~1만6000원의 추가 청구 할인을 24개월간 제공한다.


이를 통해 매월 최대 1만6000원의 추가 할인을 받으면 24개월간 최대 64만8000원의 할인을 받을 수 있다.

오는 30일까지 이 카드로 보람상조 납입금 자동 납부 및 납입금 외 카드 사용금액 3만원 이상 시 3만원 캐시백 혜택도 지원한다.


카드발급 신청은 KB국민카드 홈페이지, KB페이 고객센터, 영업점에서 하면 된다.


KB국민카드 관계자는 "이번 제휴카드는 생활에 밀접한 상조 서비스와 온라인 쇼핑에서 동시에 혜택을 제공한다"며 "앞으로도 생활 밀착형 제휴 상품을 지속 확대해 고객 선택 폭을 넓히겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다이어트 신화의 몰락…재평가 필요하다는 '간헐적 단식'

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"3년간 1600% 상승" 불닭처럼 화끈…외신도 놀란 한국의 '면비디아'

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

'시가'라며 해삼 한 접시 7만원 받은 부산 횟집…지자체 단속에 결국

합이 11선의 격돌…막 오른 법사위 '추·나대전'

경찰이 잡은 범인, 알고보니 진범 아냐…부실수사 통제장치는?

새로운 이슈 보기