KB국민카드, '보람상조 KB카드' 출시

KB국민카드는 보람상조 월 납입금과 온라인 쇼핑에서 폭넓은 혜택을 제공하는 '보람상조 KB카드'를 출시했다고 2일 밝혔다.

이번 제휴카드는 보람상조 월 납입금을 자동 납부할 경우 전월 이용실적에 따라 40만원 이상 5000원, 80만원 이상 8000원, 120만원 이상 1만1000원의 청구 할인을 받을 수 있다.

여기에 전월 이용실적 40만원 이상 시 G마켓·옥션·11번가 등 주요 오픈마켓에서 KB페이 애플리케이션으로 결제하면 10% 할인 혜택도 추가 제공한다.

카드 출시 기념 할인 혜택도 제공한다. 지난 3월 이후 KB국민카드 이용 이력이 없는 고객이 이달 30일까지 이 카드로 보람상조 납입금 자동 납부 시 전월 이용실적에 따라 기본 할인에 더해 1만~1만6000원의 추가 청구 할인을 24개월간 제공한다.

이를 통해 매월 최대 1만6000원의 추가 할인을 받으면 24개월간 최대 64만8000원의 할인을 받을 수 있다.

오는 30일까지 이 카드로 보람상조 납입금 자동 납부 및 납입금 외 카드 사용금액 3만원 이상 시 3만원 캐시백 혜택도 지원한다.

카드발급 신청은 KB국민카드 홈페이지, KB페이 고객센터, 영업점에서 하면 된다.

KB국민카드 관계자는 "이번 제휴카드는 생활에 밀접한 상조 서비스와 온라인 쇼핑에서 동시에 혜택을 제공한다"며 "앞으로도 생활 밀착형 제휴 상품을 지속 확대해 고객 선택 폭을 넓히겠다"고 말했다.





