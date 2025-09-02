전북소방본부, 추석 명절 대비 '화재예방대책' 추진

내달 12일까지…인명·재산 피해 최소화

전북소방본부가 추석 명절을 맞아 오는 3일부터 내달 12일까지 6주 동안 '추석 명절 화재 예방대책'을 추진한다.

2일 본부에 따르면 이번 대책은 긴 연휴 동안 늘어나는 이동과 다중이용시설 이용으로 화재위험이 커짐에 따라 이를 예방하고 인명과 재산 피해를 최소화하기 위한 종합대책이다.

최근 5년간 추석 연휴 기간 전북에서 발생한 화재는 총 118건으로, 사망자는 없었지만, 3명이 다치고 6억600만원의 재산피해가 발생했다.

화재 장소는 야외와 주거시설이 전체의 50%를 차지했고, 주요 원인은 부주의와 전기적 요인으로 전체 화재의 75% 이상을 차지해 가정 내 안전관리에 각별한 주의가 필요한 것으로 나타났다.

추석 명절 화재 예방대책은 ▲화재위험요인 제거 ▲화재 안전 환경조성 ▲도민 홍보활동 등 3개 과제로 추진된다.

전북소방본부는 판매시설과 운수 시설 등 다중이용시설 406개소에 대해 불시 화재 안전 조사를 실시하고, 전통시장 59개소를 대상으로 소방시설 점검과 간담회를 통해 자율 안전 점검 체계를 확립할 방침이다.

조사 결과 위반사항은 연휴 전 반드시 개선 조치할 예정이며, 일상적이고 반복적인 위법 사항은 관계 법령에 따라 엄중히 조치할 계획이다.

이오숙 전북소방본부장은 "도민의 생명과 재산을 지키기 위해 연휴 전후 모든 화재위험 요인에 철저히 대비하겠다"며 "소방본부는 가족과 이웃이 함께하는 소중한 명절이 안전 속에서 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





