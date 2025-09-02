쿠팡, 강릉 가뭄 피해 돕기 위해 '생수 20만병' 지원

대한적십자사 통해 피해 주민에게 지원

"추가 지원 방안도 적극 검토"

쿠팡이 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 시민들을 돕기 위해 생수 2ℓ(리터) 20만병을 대한적십자사를 통해 지원한다고 2일 밝혔다.

후원된 생수는 대한적십자사를 통해 가뭄 피해로 생활에 불편을 겪는 취약계층을 비롯해 강릉 주민, 소상공인들에게 2일부터 3일까지 이틀간 순차적으로 전달될 예정이다.

쿠팡은 재난 발생 시 지역주민과 지역사회를 위한 지원 활동을 꾸준히 지속해왔다. 지난 3월에는 경북 의성 등 산불 피해 지역에 생필품·간식 등 3만5000여개 구호 물품을 지원했으며, 7월 집중호우 피해 지역에도 생필품·위생용품·의류 등 4만여개 구호 물품을 전달한 바 있다.

김홍규 강릉시장은 "가뭄 피해로 어려움을 겪고 있는 우리 강릉시민을 위해 생수를 후원해 주신 쿠팡에 감사드린다"며 "온정에 강릉시도 한마음으로 위기 극복을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

쿠팡 CSR 관계자는 "이번 지원이 가뭄 피해로 어려움을 겪는 강릉 시민들에게 조금이나마 도움이 될 수 있길 바라며, 상황에 따라 추가 지원 방안도 적극적으로 검토할 예정"이라고 말했다.





