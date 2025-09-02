BTS '마이 유니버스', 스포티파이 15억 스트리밍

그룹 방탄소년단(BTS)이 음원 플랫폼 스포티파이에서 또 하나의 기록을 세웠다.

2일 하이브 레이블 빅히트뮤직에 따르면 BTS와 콜드플레이(Coldplay)가 협업한 곡 '마이 유니버스'(My Universe)는 8월31일 기준 스포티파이에서 누적 재생 수 15억회를 돌파했다. 방탄소년단 단체곡으로는 '다이너마이트'에 이어 두 번째다.

2021년 9월 발매된 '마이 유니버스'는 콜드플레이 9집 'Music Of The Spheres'에 수록된 곡으로, 두 그룹이 작사·작곡에 참여했다. 발매 직후 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'에서 1위로 직행하며 방탄소년단 통산 6번째 '핫 100' 1위 곡에 올랐다. 영국 오피셜 싱글 톱100에서는 3위를 차지했다.

방탄소년단은 스포티파이에서 '다이너마이트'로 20억 스트리밍을 달성했고, '버터', '작은 것들을 위한 시', '페이크 러브' 등이 10억회 이상 재생되며 꾸준한 인기를 이어가고 있다.





