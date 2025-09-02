1~7월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 전년比 35.3%↑

국내 배터리 3사 점유율 4.5%P↓

2일 SNE리서치에 따르면 올해 1~7월 세계 각국에 등록된 전기차(EV, PHEV, HEV)에 탑재된 총 배터리 사용량은 약 590.7기가와트시(GWh)로 전년 동기 대비 35.3% 성장했다.

같은 기간 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년 동기 대비 4.5%포인트 하락한 16.6%를 기록했다. LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 9.0%(56.1GWh) 성장하며 3위를 유지했고 SK온은 17.4%(24.6GWh)의 성장률을 기록해 5위에 올랐다. 반면 삼성SDI는 10.6%(17.7GWh) 감소한 것으로 나타났다.

전기차 판매에 따른 국내 3사의 배터리 사용량을 살펴보면, 삼성SDI는 BMW, 아우디, 리비안순으로 공급 비중이 높았다. SK온의 배터리는 주로 현대차그룹, 메르세데스-벤츠, 포드, 폭스바겐 등의 주요 완성차에 탑재된 것으로 나타났다. LG에너지솔루션의 배터리 사용량은 주로 테슬라, 쉐보레, 기아, 폭스바겐 등의 주요 완성차에 탑재됐다.

글로벌 전기차용 배터리 사용량. SNE리서치 원본보기 아이콘

주로 테슬라에 배터리를 공급하는 파나소닉은 올해 배터리 사용량 21.4GWh를 기록하며 6위에 올랐다.

중국의 닝더스다이(CATL)는 전년 동기대비 34.0%(221.4GWh) 성장하며 글로벌 1위 자리를 견고히 유지했다. 비야디(BYD)는 52.4%(105.0GWh) 성장률과 함께 글로벌 배터리 사용량 2위를 기록했다.

SNE리서치 관계자는 "수요 측면에서 유럽은 이산화탄소 규제 강화의 영향으로 완만한 회복세를 보이고, 미국은 보조금과 정책 불확실성 속에서 HEV 강세와 BEV 둔화가 동시에 나타나고 있다"며 "정책이 가격과 수요를 함께 흔드는 국면인 만큼 '어떤 모델을 어디에서 어떤 소재로 만들 것인가'를 먼저 결정하는 포트폴리오 재정렬이 출발점"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>