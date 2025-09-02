"그는 거짓말하고, 가자지구는 죽는다"…NYT 편집국장 자택에 페인트 테러

NYT 사옥에 이어 편집국장 집도 테러당해

친팔레스타인 단체들, NYT에 거센 항의

"이의 제기 가능하지만, 개인 표적 안 돼"

미국 유력 매체 뉴욕타임스(NYT) 편집국장이 사는 아파트가 붉은색 페인트와 낙서로 훼손되는 일이 발생했다. 연합뉴스는 31일(현지시간) 미 정치전문매체 더힐과 CNN 방송 등을 인용해 "조지프 칸 NYT 편집국장이 사는 뉴욕 그리니치빌리지 인근 아파트 건물과 현관이 지난 29일 페인트 테러를 당했다"고 보도했다. 그의 집 계단 아래 바닥에는 "칸은 거짓말하고, 가자는 죽는다"라는 글이 적혀 있었다.

조지프 칸 NYT 편집국장이 사는 뉴욕 그리니치빌리지 인근 아파트 건물과 현관이 지난 29일 페인트 테러를 당했다.

앞서 뉴욕 타임스스퀘어에 있는 NYT 본사 건물도 붉은색 페인트로 손상되고 'NYT는 거짓말하고, 가자는 죽는다'는 메시지가 남겨진 진 바 있다. NYT는 이번 낙서가 칸 편집국장을 향한 것임을 확인했다. NYT는 "사람들은 NYT의 보도에 이의를 제기할 자유가 있지만, 개인과 그 가족을 표적으로 삼고 기물파손 행위를 저지르는 것은 도를 넘은 일이며, 우리는 이를 해결하기 위해 당국과 협력할 것"이라고 밝혔다.

NYT는 지난 2023년 팔레스타인 무장정파 하마스가 이스라엘을 기습 공격한 이후 시작된 가자지구 전쟁 보도와 관련해 친(親)팔레스타인 진영으로부터 항의받아왔다. 가자지구 전쟁이 시작된 직후 뉴욕에서 친팔레스타인 시위를 벌이던 활동가 중 일부는 NYT 건물 로비를 점거했다가 체포된 바 있다. 지난 1월 친팔레스타인 성향의 단체가 NYT에 이스라엘을 비난하는 내용의 광고를 내려다가, '집단 학살'이라는 단어를 '전쟁'으로 교체하라는 요구를 받고 결국 광고가 무산된 일도 있었다.

이번 테러는 NYT에 대한 항의 차원에서 이뤄진 것으로 보인다. CNN은 "활동가들이 전쟁에 항의하기 위해 정치인과 신문사 등을 향해 주로 쓰는 수법"이라고 전했다. 뉴욕 경찰은 아직 페인트 낙서범을 아직 체포하지 못했다고 밝혔다.

한편 1일 전 세계 50개국 200여개 매체는 가자지구 내 이스라엘군에 의해 벌어지고 있는 언론인 공격·살해를 규탄하고 이스라엘에 가자 취재 허용을 촉구하는 공동행동에 나섰다. 언론사들은 국경없는기자회(RSF)와 국제기자연맹(IFJ)의 지침에 따라 검은 화면을 30초간 내보내거나(방송), 지면 1면을 검게 칠하거나(신문), 홈페이지에 검은색 배너를 개재하는(온라인 매체) 방식으로 참여했다.

IFJ에 따르면 가자 전쟁이 시작된 이후 현장에서 목숨을 잃은 언론인은 최소 210명이 넘는다. 이스라엘은 해외 언론의 가자 취재를 금지하고 있으며, 해외 언론과 계약을 맺고 활동 중인 팔레스타인인 기자들은 총격 속에 취재를 이어가고 있다.

이번 캠페인은 오는 9일 개최하는 제80차 유엔 총회를 염두에 둔 것이기도 하다. RSF 등은 "국제사회의 강력한 조치를 요구하며 유엔 안전보장이사회가 이스라엘 군대의 팔레스타인 언론인에 대한 범죄를 중단시킬 것을 촉구한다"고 밝혔다.





김성욱 기자



