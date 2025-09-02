[클릭 e종목]"삼성카드, 주주환원 콘셉트 부합…목표주가↑"

NH투자증권은 2일 삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 51,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,600 2025.09.02 개장전(20분지연) 관련기사 삼성카드, '삼성 iD 셀렉트' 2종 출시…"혜택 고르는 상품"5개 카드사, 신세계百과 '오메이징 카드 페스타' 삼성카드 '에코 패키지', 獨 레드닷 디자인어워드 최우수상 수상 전 종목 시세 보기 close 의 목표주가를 기존 5만4000원에서 6만8000원으로 상향했다. 최근 주주환원 관련주로 부상한데다, 실적회복에 대한 기대감도 커지면서다.

윤유동 NH투자증권 연구원은 "삼성카드는 최근 상법개정 및 배당소득 분리과세 도입과 함께 주주환원 관련주로 부상했다"면서 "40%대 배당성향을 유지하며, 실적 등락에도 불구하고 매년 주당배당금(DPS) 유지 혹은 상승 기조를 고수하고 있다"고 설명했다.

이어 "시장에서는 자사주 지분율 7.9%에 대한 활용 여부도 주목하고 있다"면서 "다만 아직 공식적인 주주가치제고 계획을 공시하지 않은 상황"이라고 덧붙였다.

삼성카드는 실적회복에도 나선 상황이다. 윤 연구원은 "7월 전년 동기대비 온라인쇼핑 거래액(+7.3%)은 양호한 성장률 기록하며 2분기(+1.7%) 대비 반등 성공했는데, 소비쿠폰 사용 영향으로 추측한다"면서 "사용처 대부분이 영·중소가맹점으로 수수료율은 낮지만, 과거 재난지원금 지급 당시처럼 유동성 확대에 따른 소비 진작 효과 가시화로 판단한다"고 말했다.

윤 연구원은 삼성카드에 대한 투자의견 매수를 유지했다. 그는 "비우호적인 카드업황이 지속되고 있지만, 동사는 적극적으로 개인신판을 확대하며 타사 대비 높은 실적 수준을 이어가고 있다"면서 "실적 추정치는 외형성장은 유지되나 건전성 개선 지연을 반영하여 이익은 소폭 하향했지만, 중장기로는 점진적 개선 추세를 전망한다"고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>