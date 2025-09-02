본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[클릭 e종목]"삼성카드, 주주환원 콘셉트 부합…목표주가↑"

이승진기자

입력2025.09.02 07:59

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

NH투자증권은 2일 삼성카드 의 목표주가를 기존 5만4000원에서 6만8000원으로 상향했다. 최근 주주환원 관련주로 부상한데다, 실적회복에 대한 기대감도 커지면서다.


윤유동 NH투자증권 연구원은 "삼성카드는 최근 상법개정 및 배당소득 분리과세 도입과 함께 주주환원 관련주로 부상했다"면서 "40%대 배당성향을 유지하며, 실적 등락에도 불구하고 매년 주당배당금(DPS) 유지 혹은 상승 기조를 고수하고 있다"고 설명했다.

[클릭 e종목]"삼성카드, 주주환원 콘셉트 부합…목표주가↑"
AD
원본보기 아이콘

이어 "시장에서는 자사주 지분율 7.9%에 대한 활용 여부도 주목하고 있다"면서 "다만 아직 공식적인 주주가치제고 계획을 공시하지 않은 상황"이라고 덧붙였다.

삼성카드는 실적회복에도 나선 상황이다. 윤 연구원은 "7월 전년 동기대비 온라인쇼핑 거래액(+7.3%)은 양호한 성장률 기록하며 2분기(+1.7%) 대비 반등 성공했는데, 소비쿠폰 사용 영향으로 추측한다"면서 "사용처 대부분이 영·중소가맹점으로 수수료율은 낮지만, 과거 재난지원금 지급 당시처럼 유동성 확대에 따른 소비 진작 효과 가시화로 판단한다"고 말했다.


윤 연구원은 삼성카드에 대한 투자의견 매수를 유지했다. 그는 "비우호적인 카드업황이 지속되고 있지만, 동사는 적극적으로 개인신판을 확대하며 타사 대비 높은 실적 수준을 이어가고 있다"면서 "실적 추정치는 외형성장은 유지되나 건전성 개선 지연을 반영하여 이익은 소폭 하향했지만, 중장기로는 점진적 개선 추세를 전망한다"고 설명했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"워런 버핏이 샀다고?" 개미들 우르르…ETF 대신 담은 '이 종목' [why&next] "워런 버핏이 샀다고?" 개미들 우르르…ETF 대신 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

EU 집행위원장 탄 항공기 GPS 교란…"러시아 의심"

새로운 이슈 보기