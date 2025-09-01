김덕현 연천군수, 행안부에 지역 주요 현안 건의

'행정안전부-인구감소지역 정책간담회' 참석

경기 연천군은 김덕현 연천군수가 지난 29일 세종컨벤션센터에서 열린 '행정안전부-인구감소지역 정책간담회'에 참석해 행안부에 지역 주요 현안을 건의했다고 1일 밝혔다.

김덕현 연천군수가 지난 29일 세종컨벤션센터에서 열린 '행정안전부-인구감소지역 정책간담회'에 참석해 행안부에 지역 주요 현안을 건의하고 있다. 연천군 제공

이날 김덕현 군수는 윤호중 행안부 장관에게 정부가 균형성장을 위해 추진하는 지방 우선 정책에 수도권 인구감소지역도 포함해 줄 것과 기회발전특구 신청을 위한 수도권 지침을 조속히 마련해 줄 것을 요구했다.

이날 정책간담회에서는 행안부 장관과 인구감소지역 단체장, 한국철도공사 사장직무대행, ㈜쏘카 관계자 등이 참석해 지방소멸대응기금 확대 등 주요 정부 정책 공유 등 인구감소지역의 실질적인 인구유입과 지역 활력 제고를 위한 방안을 논의했다.

특히 연천군은 지방소멸대응기금의 경상비 지원 등 자율성 확대, 인구감소지역 재지정 등 인구감소지역시장·군수·구청장협의회를 통해 8건의 건의사항을 행안부에 전달했다.

김덕현 연천군수는 "특별한 희생을 감내하고 있는 인구감소지역이자 접경지역인 연천군, 가평군, 강화군, 옹진군 수도권 4개 시군이 범정부 차원의 지방소멸 대응 정책에서 소외되지 않도록 행안부가 정책적 연계성을 유지해 줄 것을 당부드린다"면서 "올해 안에 연천군도 기회발전특구를 신청할 수 있도록, 지침을 조속히 마련해 중앙과 지방, 민간이 함께 만드는 인구감소지역의 희망찬 내일을 기대한다"고 말했다.

한편 연천군은 생활인구 확대와 정주여건 개선을 위해 경원선 폐선활용 복합휴게공간 조성 사업, 청년 다목적 주거공간 조성 사업 등 지방소멸대응기금 사업을 추진하고 있으며, 세컨드홈 특례 등 정부의 다양한 인구감소지역 정책을 활용해 인구감소 위기에 대응하고 있다.





연천=이종구 기자



