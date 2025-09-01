춘천시, 엄광흠 태권도팀 감독 임용…'태권도 중심도시' 위상 강화 기대

내부 평가·체육회 추천 거쳐 신임 감독 선임

코치 시절 춘천시청 태권도팀 국내대회 10회 이상 종합우승

강원특별자치도 춘천시(시장 육동한)가 1일 직장운동경기부 태권도팀의 신임 감독으로 엄광흠 감독을 정식 임용했다.

육동한 춘천시장(왼쪽)이 1일 직장운동경기부 태권도팀의 신임 감독으로 엄광흠 감독을 정식 임용하고 있다. 춘천시 제공

육동한 시장은 이날 시청 접견실에서 이상용 춘천시태권도협회장, 강길현 춘천오픈조직위원회 특별지원관 등 관계자들이 참석한 가운데 엄광흠 신임 감독에게 임용장을 수여했다.

엄광흠 감독은 "춘천시청 태권도팀의 위상을 더욱 높이고 선수들과 함께 성장하는 팀을 만들겠다"고 포부를 밝혔다.

육동한 시장은 "태권도 중심도시 춘천에서 엄광흠 감독의 임용을 환영하며, 앞으로도 지역사회와 함께 발전하는 태권도팀이 되길 기대한다"고 말했다.

이번 인사는 외부 영입이 아닌 엄격한 내부 평가와 춘천시체육회의 추천을 거쳐 이뤄졌다는 점에서 눈길을 끌고 있다.

엄 신임 감독은 동화대 졸업, 경원대 석사 과정을 마치고 2004년 춘천시청 선수로 활약했다. 이후 2007년부터 2016년까지 플레잉코치로 활동하다 2017년 정식코치로 전 국가대표 코치, 국제대회 코치 등 지도자로 다양한 경험을 쌓아왔다. 특히 춘천시청 태권도팀은 엄 감독의 코치 활동 기간동안 국내대회 10회 이상 종합우승을 달성하며 괄목할 만한 성과를 올렸다. 이를 통해 춘천시는 2025년 우수지도자상 수상 가능성을 높였으며, 태권도팀의 장기적 안정성과 경쟁력을 다시 한번 확인했다.





