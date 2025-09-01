신세계 센텀시티, 부산 ‘동백상회’ 팝업 운영

‘부산’을 담은 향, 맛, 굿즈, 패션 다양한 장르 ‘지역대표 상품’ 선봬



최대 40% 할인혜택 부터 사은품 증정까지… 연중 최대 프로모션

신세계 센텀시티는 지하 2층에 위치한 부산 지역 우수기업제품 판매 브랜드 '동백상회'의 팝업스토어를 운영한다.

신세계 센텀시티 동백상회. AD 원본보기 아이콘

9월 1일부터 4일, 8일부터 11일, 총 2회차로 구성한 이번 행사는, '동백상회'의 제품 중에서 베스트셀링 제품을 엄선해 구성했다.

1차 행사에는 부산을 담은 향, 맛, 굿즈, 패션이라는 4가지 장르로 상품들을 큐레이션 했으며, 부산의 우수 제품 15개 브랜드가 나선다.

부산의 '부기' 캐릭터와 한국의 아름다운 전통미를 재해석한 다양한 굿즈를 시작으로 의류, 술, 간장류, 디퓨저까지 지역의 다양한 상품들을 연중 최대 할인 폭(40%)으로 만나볼 수 있다. 브랜드별 할인율은 상이하다.

2차 행사에는 모던 플리츠웨어 '림버림버'가 FW 신상품을 소개하며, 단독으로 진행한다.

움직임에 따라 흐르는 실루엣과 가벼운 착용감은 물론 우아함까지 갖춘 의류 브랜드로, 행사 기간 중 최대 20% 할인과 3pcs 이상 구매 시 벨트 제공 등 다양한 프로모션도 함께 만나볼 수 있다.

해당 기간 중 본 매장에서도 별도의 할인 혜택과 풍성한 사은품 증정을 통해 고객들의 발길을 끌어들여, '동백상회'의 입점한 전체 상품의 우수성을 홍보하고 제품을 판매한다.

또 9월 동행축제 기간을 맞아 부산시, 부산지방중소벤처기업청, 신세계가 함께 기획한 '부산살림마켓'(지하 2층 중앙광장)에서도 '동백상회'에 소속된 일부 브랜드가 참여, 다양한 제품들을 선보일 계획이다.

동백상회는 2023년 부산시와 신세계가 함께 민관 협업 1호로 탄생시킨, 지자체가 운영하는 부산 지역 중소기업 상품 전문 매장으로 올해 3년 차를 맞이하고 있다.

신세계 센텀시티는 '동백상회' 입점 당시 인테리어 비용 전액 부담을 통해 지역 소상공인 판로 개척과 홍보에 앞장섰으며, 오픈 이후에도 판매수수료, 관리비 없이 무상으로 매장을 운영할 수 있도록 지속적으로 지원하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>