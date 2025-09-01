본문 바로가기
영광군, 저탄소 축산물 인증 '전국 2위'

호남취재본부 심진석기자

입력2025.09.01 15:12

올해 12농가 추가 인증
총 22농가 탄소중립 실현

영광군청 전경

영광군청 전경

전남 영광군은 총 22농가가 저탄소 축산물 인증을 획득하며, 전국에서 두 번째로 많은 인증 농가를 보유하게 됐다고 1일 밝혔다.


특히 올해에만 12농가가 신규 인증을 받아, 영광군은 명실상부 저탄소 축산의 선도 지역으로 자리매김하고 있다.

저탄소 축산물 인증제도는 2023년 농림축산식품부가 도입한 제도로, 축산물 생산과정에서 탄소 감축 기술을 적용해 온실가스를 농가 평균 대비 10% 이상 줄인 농가에 인증을 부여한다.


인증을 받은 축산물에는 전용 인증 마크가 부착되어 시중에 유통되며, 소비자는 축산물 이력 시스템을 통해 인증 정보를 직접 확인할 수 있다.


오왕희 축산식품과장은 "축산농가들의 적극적인 참여와 협조 덕분에 전국 2위라는 성과를 거둘 수 있었다"라며, "앞으로도 영광군이 저탄소 축산을 선도하는 모범 지역이 될 수 있도록 더 많은 농가의 참여를 기대한다"라고 말했다.

한편, 영광군의 저탄소 축산물 인증 농가는 2023년 4 농가를 시작으로 2024년 10 농가, 2025년 22 농가로 꾸준히 증가하고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
