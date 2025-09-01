부천 수주고, '자율형 공립고 2.0' 선정…내년 3월 전환

경기 부천 수주고등학교가 교육부 '자율형 공립고 2.0' 사업에 최종 선정돼 내년 3월 1일부터 자율형 공립고로 전환된다.

'자율형 공립고 2.0'은 학교가 지자체, 대학, 기업 등과 협력해 자율적이고 특색 있는 교육과정을 운영하며, 지역 교육력 제고와 미래 인재 양성을 목표로 교육부가 추진하는 정책이다.

수주고는 'A.C.E. 역량 기반 K-문화를 선도하는 글로컬 인재 양성'을 목표로 AI·디지털 역량 강화 과정, 글로컬 인문·문화 융합 과정, 지역 기반 보건·생태 융합 과정 등 특색 있는 교육과정을 운영할 계획이다.

또 향후 5년간 매년 2억원씩, 총 10억원의 재정 지원과 함께 교육과정에 대한 자율권 등 다양한 행정적·재정적 지원도 받게 된다.

부천시는 지난해 수주고등학교와 '자율형 공립고 2.0' 선정을 위한 업무협약을 체결하고 부천국제애니메이션페스티벌(BIAF), 부천국제판타스틱영화제(BIFAN), 수주도서관, 부천문화원, 고리울청소년센터 등 지역 문화·교육기관과 실무 협약을 맺는 등 행정적 지원을 이어왔다.

이번 성과는 부천시와 수주고가 긴밀하게 협력한 성과로, 지역의 적극적인 지원과 학교 현장의 철저한 준비가 어우러져 이룬 결실이라고 시는 설명했다.

조용익 부천시장은 "수주고 교직원과 학부모의 노고에 깊이 감사드린다"며 "수주고가 지역 대학, 기업 등과 협력해 지역 특성에 맞는 교육과정을 성공적으로 운영할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



