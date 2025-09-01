본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

시민단체 “외국인학교 내국인 입학 조례안 보류 환영”

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.01 15:11

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주시의회가 '광주외국인학교 내국인 입학 자격 조례안' 심사를 보류했다.

광주외국인학교 홈페이지 캡처.

광주외국인학교 홈페이지 캡처.

AD
원본보기 아이콘

1일 광주시의회 교육문화위원회는 제336회 임시회 제1차 회의에서 해당 조례안을 다루지 않기로 했다. 조례안은 외국인학교 내국인 입학 요건 가운데 '외국 거주 3년' 규정을 폐지하고, 내국인 입학 비율을 현행 30%에서 50%로 늘리는 내용을 담고 있었다.


학벌없는사회를 위한 시민모임은 이날 성명을 내고 "외국인학교의 설립 취지를 허물고 고액 학비를 감당할 수 있는 일부 계층을 위한 귀족학교로 변질할 위험이 컸다"며 "교육문화위원회가 시민사회의 걱정을 수용해 심사를 보류한 것은 용기 있고 책임 있는 결단이다"고 환영했다.

단체는 "광주 교육의 미래는 성찰과 책임 위에서 건강하게 발전할 것이다"며 "의회가 교육의 공공성에 기반해 튼튼한 정책을 세워나가길 기대한다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

'배송완료' 알림에 칼퇴 했는데…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기