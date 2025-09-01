본문 바로가기
GH, 홈 에디터 모집…주택 아이디어 제안 등 다양한 활동

이영규기자

입력2025.09.01 13:53

시계아이콘00분 32초 소요
경기주택도시공사(GH)가 아파트 실수요자의 의견을 반영해 더 나은 주거 품질을 만들어가기 위한 제3기 'GH 홈 에디터'를 모집한다. 모집 대상은 주부·청년·신혼부부·뉴시니어 등이며 모집 인원은 13명이다.


신청은 이달 2일부터 15일까지며 이메일을 통해 접수한다. 지원자는 서류심사와 과제 심사를 거쳐 최종 선발되며, 선발된 인원은 2년간 활동하게 된다.

GH 홈 에디터는 GH가 공급하는 공동주택에 대해 수요자의 시각에서 다양한 아이디어를 제안하고 주택 및 단지의 완성도를 높이는 역할을 맡는다.


경기주택도시공사

주요 활동을 보면 ▲단위세대 평면과 단지계획 의견 제시 ▲최신 주택 트렌드 조사 및 커뮤니티 시설 아이디어 제안 ▲견본주택 품평회 ▲아파트 준공 전 세대 점검 등 모니터링 활동 등이다.


GH는 2008년부터 '자연& 주부 프로슈머'라는 이름으로 주부 중심의 참여 프로그램을 운영해왔으며, 2021년부터는 모집 대상을 청년·신혼부부·뉴시니어로 확대했다.

이종선 GH 사장 직무대행은 "홈 에디터는 GH 아파트를 실제 사용하는 분들의 생생한 의견을 설계와 건설 전 과정에 반영하는 제도"라며 "이번 3기 활동을 통해 다양한 계층의 목소리를 적극 반영하고 실수요자 중심의 주거 품질을 강화해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
