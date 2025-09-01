본문 바로가기
부산대 선박해양플랜트기술연구원, KOLAS 공인시험기관 재인정

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.01 10:08

국내외 17개 화재 규격 시험능력 인정

2029년까지 국제 공인시험성적서 발급

부산대학교(총장 최재원)는 선박해양플랜트기술연구원(원장 하연철)이 화재 분야 국내외 규격 17개에 대해 국가기술표준원 한국인정기구(KOLAS)로부터 '공인시험기관' 재인정을 획득했다고 1일 전했다.


부산대 선박해양플랜트기술연구원은 경남 하동군 갈사만 5만 평 부지에 세계 최대 규모의 실증 시험설비를 보유하고 있다. 이곳에서는 화재·폭발·충돌·좌초·침몰 등 다양한 극한사고 환경에서 해양·육상·항공우주 구조물의 안전성능을 시험·평가할 수 있다.

'KOLAS 공인시험기관'은 국제공인시험기관 인정제도를 기반으로 시험기관의 품질경영시스템, 시험능력, 시설환경 등을 종합적으로 평가해 국제 수준의 시험능력을 공식 인정받은 기관을 뜻한다. KOLAS 인증은 4년마다 재평가를 거쳐야 하며, 부산대 연구원은 2021년 8월 첫 인정 이후 이번에 처음으로 재평가를 통과했다.


이번 재인정으로 연구원은 2029년까지 인정범위 내 규격에 따라 국제시험기관인정협의체(ILAC)에 가입한 104개국에서 공인시험성적서를 상호 인정받을 수 있다.

부산대 선박해양플랜트기술연구원.

부산대 선박해양플랜트기술연구원.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
