고창군, 고구마 제품 출시 기념 '고향사랑기부제 이벤트'

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.01 09:45

3만원 상당 고구마 과자 증정…선착순 130명

전북 고창군은 1일부터 고창사랑기부제 10만원 이상 기부자 선착순 130명에게 3만원 상당의 고창 고구마 과자를 추가 답례품으로 증정한다고 밝혔다.

고창 고구마 제품 출시 기념 고향사랑기부제 특별 이벤트 포스터. 고창군 제공

이번 이벤트는 고창고구마를 활용한 롯데웰푸드의 시즌 한정판 고구마 과자 출시를 홍보하기 위해 마련됐다. 제품은 카스타드·마가렛트·빈츠·빵빠레 등 유명 과자 브랜드에 고창 꿀고구마의 달콤함을 담아냈다.


특히 제품 겉포장에는 '고-참(창) 꿀맛이구마'라는 문구와 함께 고창 고인돌·갯벌·판소리 등 유네스코 등재 유산 이미지를 담아 지역 홍보를 강화했다.

심덕섭 군수는 "이번 이벤트는 단순한 기부 참여를 넘어, 지역 농산물과 지역사랑을 동시에 경험할 수 있는 뜻깊은 행사다"며 "고구마를 활용한 신제품 출시를 통해 지역 농업을 홍보하고, 고향사랑기부제에 참여하는 주민들에게 감사의 마음을 전달하고자 한다"고 말했다.


한편 군은 앞으로도 고향사랑기부제와 연계한 다양한 이벤트와 프로그램을 지속적으로 추진, 지역민과 기부자가 함께하는 나눔 문화 확산과 지역경제 활성화를 동시에 실현할 계획이다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
