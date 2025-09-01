본문 바로가기
관악구, 마을버스 ‘관악02-2’ 노선 신설

김민진기자

입력2025.09.01 09:35

시계아이콘00분 33초 소요
서울대 통학·출퇴근길 분산 기대

서울 관악구(구청장 박준희)는 1일부터 마을버스 ‘관악02-2’ 노선을 신설, 정식 운행을 시작했다. 이번 조치는 서울대학교 경유 버스 이용객으로 인한 교통 혼잡과 승객 과밀 해소를 위해 관악구가 마련한 승객 분산책이다.

이달 1일부터 운행을 시작하는 관악02-2 마을버스와 신설된 서울대 행정관 정류장. 관악구 제공.

이달 1일부터 운행을 시작하는 관악02-2 마을버스와 신설된 서울대 행정관 정류장. 관악구 제공.

기존에는 서울대로 가려면 지하철 2호선 서울대입구역 3번 출구나 낙성대역 인근 버스정류장을 이용해야 해 특히 통학 시간대에는 대기 행렬과 혼잡이 극심해 주민 불편이 꾸준히 제기돼 왔다.


이에 구는 관악02 노선을 분할, 새로 신설된 관악02-2 노선을 통해 낙성대역~낙성대공원~서울대 행정관까지 9.2km 구간을 왕복 운행한다. 배차간격은 평일 기준 7~12분, 첫차 오전 6시, 막차 오후 11시다.

또한 ‘낙성대역~서울대 신공학관’ 구간을 운행하던 기존 관악02 노선은 ‘관악02-1’로 변경, 두 노선은 낙성대역~대학원생활관 구간에서 동일하게 운행한 뒤 각기 다른 경로로 나뉜다. 구는 이번 노선 신설로 서울대 통학 인원이 낙성대역으로 분산돼 기존 서울대입구역 3번 출구 일대의 혼잡 문제가 상당 부분 해소될 것으로 기대하고 있다.


박준희 관악구청장은 “이번 마을버스 노선 신설은 주민 의견을 적극 반영한 결과”라며 “앞으로도 교통 복지와 주민 안전 강화를 위해 힘쓰겠다”고 밝혔다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
