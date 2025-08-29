본문 바로가기
광석리 마을회 "양주시 종합장사시설 조속 건립 기원"

이종구기자

입력2025.08.29 20:22

경기 양주시는 최근 종합장사시설 건립과 관련해 광적면 광석리 마을회(이장 이한우)에서 찾아가는 주민설명회를 열고 주민 의견을 청취했다.

양주시가 최근 종합장사시설 건립과 관련해 광적면 광석리 마을회에서 찾아가는 주민설명회를 열고 주민 의견을 청취하고있다. 양주시 제공

이날 설명회에는 마을 주민 30여 명이 참석했으며, 시 관계자로부터 종합장사시설 건립 배경과 진행 절차, 향후 일정에 대한 설명을 들은 뒤 활발한 의견을 나눴다.


광석리 마을회는 "종합장사시설이 없어 시민들이 타지역 시설을 이용해야 하는 어려움이 있다"며 "인구 고령화로 수요가 늘어나는 만큼 시설이 신속히 추진돼 시민들의 경제적·시간적 불편이 해소되기를 희망한다"고 강조했다.

이한우 이장은 "종합장사시설 건립은 단순한 시설 확충을 넘어 시민 복지와 공공성 강화를 위한 필수 기반사업"이라며 "지역사회 전체가 공감대를 형성하고 힘을 모아 반드시 추진되어야 한다"고 덧붙였다.


양주시는 주민 의견 청취를 위해 찾아가는 주민설명회와 사업부지 현장 답사 프로그램을 운영하고 있으며, 시 관계자는 "원하는 시민 누구나 부지 현장을 답사하고 현장에서 사업 설명을 들을 수 있다. 많은 시민의 참여를 바란다"고 말했다.


한편, 양주시는 장사시설의 수급 불균형을 해소하고 시민 복리 증진을 위해 백석읍 방성1리 일원에 종합장사시설 건립을 추진하고 있다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
