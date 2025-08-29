용인시, '개발사업 주변 도로·공원 직접 시공' 등 적극행정 우수사례 선정

'차량기반 어르신 동행'·'아파트 입주지연 해결'도 우수 등급

경기도 용인시는 공무원의 창의성과 전문성을 발휘한 '2025년 하반기 적극행정 우수사례' 8건을 선정했다고 29일 밝혔다.

시는 심사를 거쳐 우수사례로 꼽힌 8건에 대해 ▲우수등급 3건 ▲장려등급 3건 ▲노력등급 2건을 확정했다.

우수 등급에는 ▲신규 개발사업지 주변 도로·공원 등 직접 시공 ▲차량 기반 오르신 동행 서비스 ▲경남아너스빌 입주 지연 해결 및 공동주택 건설공사 부실방지 관리체계 구축 정책 선정됐다.

'신규 개발사업지 주변 도로·공원 등 직접 시공' 사례는 개발사업지 주변에 사업자가 설치하는 공원·도로 등 기반시설의 공사 지연이나 부실시공 등의 문제로 민원이 발생하는 문제를 해결하기 위해 '용인시 위수탁기반시설 설치에 관한 운영지침'을 개정한 사례다. 시가 이를 직접 위탁받아 시공함으로써 세수를 확보한 것은 물론 기반시설 품질향상과 적기 시공으로 주민 만족도를 높일 수 있게 됐다는 점을 높게 평가했다.

차량 기반 어르신 동행 서비스는 동행 매니저가 고령의 어르신이 병원 등을 이용할 때 출발부터 귀가까지 전 과정을 보호자 대신 동행하면서 병원 진료 접수와 수납 등 옆에서 돕는 고령 친화 노인 복지사업이다.

하자 논란으로 입주가 지연됐던 양지면 경남아너스빌 아파트 문제에 시가 적극적으로 개입해 문제를 해결하고 아파트 부실시공을 예방하기 위해 마련한 '공동주택 건설공사 부실방지 관리체계'를 구축한 사례도 '우수 등급'을 받았다.

시는 장려등급에는 ▲알리바바를 타고 세계로! 기초지자체 최초 용인관 입점 성공기 ▲조정경기장 10년 갈등, 소통·협업을 통한 상생의 해법 찾다! ▲현수막 정비는 스마트! 거리의 시민은 스마일! 수거량 50배 up! 등을 선정했다.

노력 등급에는 ▲동백·보정 종합복지회관 인테리어 통합관리로 예산 아끼고, 개관 앞당긴다 ▲걷기포인트 적립. 지역화폐 전환 산책앱 걸어용 서비스개시 등 2건이 뽑혔다.

이상일 용인시장은 "이번에 선정된 우수사례가 시민에게 도움을 드리는 또 다른 적극행정으로 이어지길 기대한다"고 말했다.





