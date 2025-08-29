본문 바로가기
광주시교육청, 직업계고 '5대 핵심산업' 인재 양성

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.29 09:57

상반기 93명 참여…AI·문화산업 과정 운영
하반기 운송기기·의료헬스케어 등 확대

광주시교육청이 직업계고 학생을 지역 5대 핵심 산업 인재로 키우는 교육과정을 운영한다고 29일 밝혔다.

광주시교육청.

광주시교육청.

빛고을 직업교육 혁신지구는 직업계고 학생이 교육·취업·정착을 거쳐 지역 기술 인재로 성장하도록 지원하는 사업이다. 시교육청은 광주시, 직업계고, 지역대학, 유관기관과 협력해 과정을 운영한다.


상반기에는 6개 기관과 함께 AI 융복합, 문화산업 등 6개 과정을 운영해 93명이 참여했다. 하반기에는 스마트인재개발원, 한국평생교육연합회, 광주청소년삶디자인센터 등이 추가 참여한다.

교육과정은 미래형 운송기기, 에너지, 의료헬스케어, AI 융복합, 문화산업 등 5대 산업에 맞춰 개설된다. 뷰티, AI 기반 맞춤형, 포트폴리오 기획 등 과정이 포함된다. 광주경영자총협회도 운영에 힘을 보탠다.


시교육청은 학생들이 지역에 정착해 발전에 기여하도록 직업교육을 확대할 계획이다. 이정선 교육감은 "더 많은 학생이 지역에서 성장할 수 있도록 직업교육을 넓히겠다"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
