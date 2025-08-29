손오공, 사옥 매각으로 추가 340억 확보…"성장전략 드라이브"

완구 전문 기업 손오공 손오공 066910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,052 전일대비 33 등락률 +3.24% 거래량 1,284,118 전일가 1,019 2025.08.29 09:14 기준 관련기사 손오공, '라부부' 열풍에 팝마트 로보샵 매출 1년 만에 3배 '껑충'손오공, 중고차 시장 정조준…'신차-중고차-금융' 삼각 시너지 구축손오공, 서서울모터리움과 MOU…중고차 시장 진출 전 종목 시세 보기 close 이 경기도 부천 사옥 매각을 통해 대규모 자금을 확보하며, IP(지식재산권) 및 중고차·렌터카 사업을 신성장 동력으로 삼는 공격적인 체질 개선에 돌입한다. 이번 매각으로 확보한 자금은 핵심 사업 확장을 위한 실탄 역할을 할 전망이다.

손오공은 29일 부천 사옥을 340억원에 매각하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 지난 6월 330억 투자금을 확보한 이후, 추가 재원을 확보한 셈이다. 지난 5월 매입한 서울 강남구 소재 사옥에 활용한 자금(190억) 외 약 200여억원 규모의 자금을 완구 중심에서 IP 캐릭터(라부부 등), Nintendo switch2 및 중고차·렌터카 사업으로 사업 구조 재편 및 재무구조 개선에 활용할 방침이다.

손오공은 일본 현지 법인인 손오공JAPAN을 합작회사(JV) 형태로 설립하여 일본 내 캐릭터 IP 확보 및 한국 IP 수출의 교두보로 활용한다고 밝혔다. 또한 회사는 기존의 어린이 완구 외에 최근 팝마트 로보샵을 운영하며 MZ세대의 수집 욕구를 자극하는 캐릭터 '라부부' 유통을 시작, 다양한 연령대로 소비자를 확장하고 있다.

회사 관계자는 "어린이에게 국한되었던 캐릭터 시장이 MZ세대들에게도 빠르게 확산되고 있다"며 "오프라인 유통의 강점을 살려 독특한 세계관을 가진 캐릭터들을 발굴할 계획"이라고 밝혔다. 이를 통해 일본 유명 IP의 한국 수입과 한국 IP의 수출을 추진한다는 구상이다.

나아가 손오공은 신규 경영진이 추진하는 자동차 유통 사업도 속도를 낸다. 본사에서 중고차 사업을 직접 진행하고, 자회사를 통해 렌터카 사업을 추진하며 신규 수익원 확보에 나선다. 특히 서서울개발이 운영하는 서서울모토리움의 위탁 운영권을 확보하면서 오프라인 판매 거점을 마련했다는 강점을 가지고 있다. 서서울모토리움은 국내 최대 규모의 자동차 쇼핑몰 중 하나로, 연면적 7만4049㎡에 약 5,000대의 중고차를 주차할 수 있는 시설을 갖추고 있다.

손오공은 서서울모토리움 1층에 중고차 쇼룸을 마련해 '손오공 중고차' 브랜드를 강화할 예정이다. 기존 수입차 브랜드의 인증 중고차 사업모델을 도입하고, 향후 전국으로 사업을 확대하며 중고차·렌터카 사업을 손오공의 핵심 성장 축으로 만들 계획이다.

회사 관계자는 "김득명 회장은 국내 최초로 중고차 인증제를 도입하는 등 자동차 시장에 대한 깊은 통찰력을 가지고 있다"며 "중고차 사업의 마진율은 5~10% 수준으로, 서서울모토리움 위탁 경영을 통해 다른 지역의 중고차 단지와도 협력할 기회를 모색하고 있다"고 말했다. 이어 "다른 자회사인 서서울개발, 손인베스트먼트 등과의 시너지를 통해 사업 경쟁력을 높여나갈 것"이라고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



