29일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 2.6원 내린 1385.0원에 개장했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 2.6원 내린 1385.0원 개장
2025년 08월 29일(금)
29일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 2.6원 내린 1385.0원에 개장했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광템에 빠진 MZ
"이제 못 먹게 될 수도"…장어 거래 '규제' 움직임 나오자 '발칵' 뒤집힌 日
"아빠, 왜 돈 준다는 아저씨 뽑았어요?"…이준석 올린 동영상, 이유는
"전자 팔찌 채우자"…'머리채 사진' 확산에 터질게 터진 베네치아
'강원도 감자빵' 때문에 日 난리…우르르 몰려 "꼭 먹을래요"
"과도한 머리손질, 고속도로 한복판에 있는 것과 같아…폐 건강 위협"
"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'
오늘 경술국치일인데…욱일기·일본군 모자 버젓이 '판매 중'
가장 정확한 답 내놓는 무료 AI…챗GPT는 2위, 1위는 어디?