무신사 스탠다드, 스타필드마켓 일산에 29호점 오픈

고양·파주·김포 경기 서북부 상권 접점 확대

'슈퍼백' 100개 한정 판매

무신사 스탠다드가 경기 고양시 스타필드마켓 일산점 1층에 29번째 매장을 오픈한다고 29일 밝혔다.

무신사 스탠다드는 이번 출점을 통해 고양, 김포, 파주 등 경기 서북부 핵심 상권에서 소비자와의 접점을 확대한다.

스타필드마켓 일산점의 리뉴얼 오픈 시점에 맞춰 더 많은 고객이 무신사 스탠다드를 직접 경험할 수 있도록 기획됐다. 맨, 우먼, 홈 등 주요 라인업을 선보이고 가을·겨울(FW) 시즌 신상품도 공개한다.

오픈을 기념해 29일부터 31일까지 3일간 특별 이벤트가 진행된다. 가장 주목할 만한 행사는 '슈퍼백' 한정 판매다. 무신사 스탠다드 인기 상품으로 구성된 30만 원 상당의 패키지를 4만9900원에 선착순 100개 한정으로 제공한다. 슈퍼백 구매 후 무신사 앱에서 후기를 작성한 고객에게는 5000원 적립금을 지급한다.

무신사 앱 회원을 위한 전용 혜택도 마련했다. 행사 기간 무신사 회원에게는 전 상품 10% 할인 혜택을 제공한다. 스타필드마켓 일산점에서 구매 후 첫 후기를 작성한 고객에게는 무신사 적립금 5000원을 증정한다. 이벤트 기간 매일 선착순 100명의 구매 고객에게는 최대 5만원까지 할인 가능한 50% 쿠폰을 증정한다.





