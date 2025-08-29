주민이 만든 생활밀착형 도시재생… 부산도시공사, ‘주민공모사업’ 성과 잇따라

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)와 부산시는 '2025년 주민공모사업'을 통해 지역 곳곳에서 주민이 직접 기획·운영하는 생활밀착형 도시재생 프로그램이 활발히 추진되고 있다고 28일 전했다.

BMC의 주민공모사업은 ▲행복더하기(24개소) ▲마을생활권 활성화 주민공모사업(10개소) 등 총 34개 마을공동체가 주체가 돼 기획부터 실행까지 책임지는 프로그램이다. 마을공동체의 자율적 성장과 지역 역량 강화를 지원하는 데 목적이 있다.

주요 프로그램은 가족 체험교실, 어린이 요리교실, 반찬 나눔, 마을축제, 시니어 한글교실 등 주민 생활과 밀접한 콘텐츠로 구성됐다. 특히 남구와 동구에서는 마을공방을 활용한 문화 프로그램이 진행 중이다.

'래추고마을관리사회적협동조합'은 도시재생 거점시설을 활용해 재봉틀 공방을 운영한다. 초보자 대상의 '재봉틀 첫만남', 가족 단위의 '재봉 체험' 등 접근성을 높이고, 한복 디자인을 응용한 패브릭 제품 개발로 마을상품화까지 추진할 계획이다.

또 '문문협의체'는 주민 참여형 문화기록 프로그램을 운영 중이다. 주민들은 3D펜으로 생활용품·마을 모형을 제작하거나 '자서전 만들기' 활동을 통해 개인의 삶을 기록·공유하며 소통을 이어가고 있다. 오는 9월에는 작은 전시회도 개최될 예정이다.

신창호 부산도시공사 사장은 "주민이 직접 만들어가는 프로그램이 지역 자산을 알리고 마을 역량을 확장하는 계기가 되고 있다"며 "마을 고유의 개성과 잠재력을 살린 주민주도 사업을 적극 지원하겠다"고 말했다.





