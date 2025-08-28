김광남씨 별세, 김민(코리안리 해외특약1팀 미주파트장)씨 부친상=28일, 한양대학교병원장례식장 2호실, 발인 30일, 장지 1차 천안도시공사 천안추모공원, 2차 남양주에덴추모공원
최동현 기자 nell@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고]김민(코리안리 해외특약1팀 미주파트장)씨 부친상
2025년 08월 28일(목)
김광남씨 별세, 김민(코리안리 해외특약1팀 미주파트장)씨 부친상=28일, 한양대학교병원장례식장 2호실, 발인 30일, 장지 1차 천안도시공사 천안추모공원, 2차 남양주에덴추모공원
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"한 그릇에 17만원…가격 보고 다들 충격받아요" 폭염에 치솟는 日해산물
"케데헌 호랑이 닮았다"며 무서운 속도로 집어가…'완판' 행렬 전통 뮷즈 [NE 커피챗]
"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억'
'1000가구 빈집' 대구 유령아파트도 사들여…악성 미분양 '구원투수' CR리츠
[속보]이창용 "110조 국고 관리, 한강 프로젝트 활용…적극 투자 의향 은행과 할 것"
트럭 덮쳤지만 '멀쩡' 18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5
"7000원에 10번 시켰다" 배민 난데없는 치킨대란 왜?
신주쿠서 파는 강원도 빵 먹으려고…일본 MZ들 "50분 줄서도 아깝지 않아"