본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

국민권익위원회－대구교육청, 교육현장 청렴문화 확산 업무협약

영남취재본부 구대선기자

입력2025.08.28 10:50

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구시교육청(교육감 강은희)은 28일 오전 시교육청 접견실에서 국민권익위원회(위원장 유철환)와 '미래세대 청렴교육 활성화 및 교육현장 청렴문화 확산을 위한 업무 협약'을 체결했다.


이번 협약을 통해 대구시교육청과 국민권익위원회는 초·중·고등학생 대상 청렴교육 활성화를 위한 제도개선 과제의 발굴, 학생 맞춤형 청렴교육 콘텐츠의 개발 및 활용, 교육재정 운용의 건전성 제고를 위한 부정수급 예방 및 관리 강화, 부패취약분야 개선 등 청렴 문화 확산을 위해 적극 협력할 계획이다.

대구교육청

대구교육청

AD
원본보기 아이콘

이날 협약식에는 강은희 교육감, 유철환 위원장을 비롯해 대구시교육청 행정국장, 감사총괄청렴담당 서기관, 초·중등교육과장, 국민권익위원회 부패방지국장, 대변인, 청렴정책총괄과장 등 9명이 참석했다.

유철환 위원장은 "이번 협약은 청렴한 미래세대를 함께 만들어가기 위한 의미있는 발걸음이 될 것"이라며 "앞으로도 교육청과 함께 청렴교육의 기반을 단단히 다져가며, 우리 사회 전반에 청렴문화가 더욱 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.


강은희 교육감은 "국민권익위원회와의 협력을 통해 학생들이 청렴의 가치를 자연스럽게 체득할 수 있는 교육 환경이 조성되기를 기대하며, 청렴한 교육 현장을 조성하는데 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…춤추는 로봇 개, '아갓탤' 장악

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

'빵에 관하여' 글 올린 이진숙 "저급한 정치선동…직원 위해 구입"

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

엔비디아 젠슨황 "中 70兆 기회…'H20칩' 일부 조기 승인"

새로운 이슈 보기