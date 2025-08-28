본문 바로가기
TIGER 차이나 ETF, 개인 누적 순매수 3.3조

박형수기자

입력2025.08.28 10:47

시계아이콘01분 06초 소요
미래에셋자산운용은 'TIGER 차이나 ETF'가 개인 누적 순매수 기준 국내 상장 중국 투자 ETF 시장 점유율 90%를 기록하며 압도적인 1위를 차지했다고 28일 밝혔다.


한국거래소에 따르면 27일 기준 국내 상장된 중국 투자 ETF 48종의 총 개인 누적 순매수 규모는 3조 2856억원이다. TIGER ETF의 개인 누적 순매수 규모는 2조 9735억원으로 전체의 90.5%를 차지했다. 중국 ETF에 투자하는 개인 투자자 10명 중 9명이 TIGER ETF를 선택한 셈이다.

미래에셋자산운용은 전기차·반도체·바이오·AI·로봇 등 혁신 성장 산업을 아우르는 차이나 ETF를 선보이며 개인 투자자들의 압도적인 선택을 받고 있다. TIGER 차이나 ETF는 17종으로 총 순자산 규모는 3조 8052억원이다. 약 5조원 규모의 국내 중국 투자 ETF 시장의 75%로, 국내 운용사 중 최대 규모다.


TIGER 차이나 ETF는 차별화된 포트폴리오를 기반으로 시장을 이끌고 있다. 중국 산업 트렌드 변화에 맞춰 올해 새롭게 선보인 테마형 ETF 4종 중 'TIGER 차이나테크TOP10'가 대표적이다. 홍콩, 본토, 미국에 상장된 중국 기술주에 집중 투자하는 ETF로, 동종 펀드와 비교하면 유일하게 중국 AI 칩 대표주 '캠브리콘'을 편입해 10% 이상 초과 성과를 기록 중이다.


'TIGER 차이나휴머노이드로봇' 역시 산업용 로봇 기업을 배제한 '퓨어 차이나 휴머노이드 ETF'로 차별화를 꾀하면서 주목받고 있다. 이 외에도 'TIGER 차이나AI소프트웨어', 'TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+' 등은 중국 테크 기업 성장의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

우수한 수익률도 주목할만하다. 올 하반기 들어 중국 증시는 정부의 'AI+ 정책 드라이브', 풍부한 유동성과 자금 유입, 기술 자립 가속화 등으로 가파른 반등세 보이고 있다. 지난달 1일부터 지난 27일까지 'TIGER 차이나과창판STAR50(합성)' 수익률은 33.6%로 국내 상장한 중국 투자 ETF(레버리지 제외) 가운데 1위를 차지했다. 'TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE'와 'TIGER 차이나반도체FACTSET' 등도 각각 33.4%, 31.4% 상승했다.


미래에셋자산운용 ETF운용부문 이정환 상무는 "AI 자립을 위한 중국 정부의 대규모 투자와 지원 예상되는 가운데 예금 금리 인하로 개인 자금까지 주식 시장으로 유입될 가능성이 크다"고 설명했다. 이어 "TIGER ETF는 국내 중국 투자 ETF 시장의 대표 주자로서 앞으로도 구조적 상승이 기대되는 중국 혁신 성장 테마에 대한 솔루션을 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.



박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

