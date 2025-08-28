본문 바로가기
DB증권, 하반기 신입사원 공개채용 실시

장효원기자

입력2025.08.28 10:06

DB증권, 하반기 신입사원 공개채용 실시
DB증권(대표 곽봉석)은 2025년 하반기 신입사원 공개채용을 실시한다고 28일 밝혔다.


DB증권은 매년 20명 내외의 대졸 신입사원을 채용해 왔으며 올해 채용 규모는 25명 내외다. 모집 분야는 WM(Wealth Management)과 본사영업(IB, SF, Sales&Trading), 본사지원(리서치, 영업전략, 고객지원, Risk, IT) 등이며 WM과 FAS, 리서치 부문은 채용연계형 인턴과정과 병행해 모집하고 있다.

지원 자격은 4년제 대학교 이상 졸업자 또는 2026년 2월 졸업 예정자이며 서류전형 및 역량검사, 1·2차 면접, 채용검진의 절차를 거쳐 선발한다.


DB증권은 9월 초 6개 주요 대학에서 채용박람회를 개최할 예정이며, 입사지원서 제출은 오는 9월1일부터 10월10일 17시까지로, DB그룹 채용 홈페이지를 통해서 접수할 수 있다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
